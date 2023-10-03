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9.8 % نمو تحويلات الأردنيين العاملين في قطر

10/3/2023 4:32:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سجلت تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، نموا بنسبة 9.8 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2022.
وذكر عاملون بمنافذ تحويل الأموال وتبادل العملات في بنوك تجارية وشركات صرافة بالسوق القطري، أن قيمة تحويلات العمالة الأردنية في قطر منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي تناهز 355 مليون ريال (97.5 مليون دولار)، وذلك استنادا إلى البيانات الشهرية المجمعة لحركة التحويلات المالية.
وقالوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن قيمة هذه التحويلات حققت نموا جيدا إذا ما قورنت بتحويلات الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت قيمتها نحو 320 مليون ريال (87.9 مليون دولار).
وأكدوا أن قطر تعد واحدة من الوجهات الخليجية المهمة للعمالة الأردنية، حيث يشغل العديد من الأردنيين وظائف ومواقع عمل في مجموعة متنوعة من القطاعات، وفي مستويات مختلفة في القطاعين العام والخاص، موضحين أن التحويلات المالية التي يرسلها هؤلاء بشكل دوري لذويهم، تشكل جزءًا مهمًا من الاقتصاد الأردني، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار المالي ومستوى المعيشة لأسرهم، وتلبي الالتزامات والمتطلبات المتربة عليهم مثل القروض وتكاليف الدراسة والرعاية الصحية والإسكان.
ويعمل معظم الأردنيين في قطر في قطاعي التعليم والصحة الحكوميين، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية والطبية الخاصة، فيما تعمل شرائح واسعة في قطاعات متنوعة، كالقطاع المالي والمصرفي وشركات العقارات والمقاولات والبناء والصناعة والضيافة والسياحة والأغذية وشركات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات.
وتعتبر تحويلات العاملين الأردنيين في قطر، مصدرًا هامًا للعملة الصعبة، وهو أمر يسهم في تعزيز الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي الأردني.
ويتجاوز تعداد الجالية الأردنية المتواجدة في قطر حاليا، نحو 70 ألفا، معظم أفرادها يصنفون ضمن القوى العاملة في البلاد.
وكانت قطر تعهدت قبل عدة سنوات، بتوفير 20 ألف فرصة عمل للشباب الأردني في سوق العمل لديهم، حيث تم تنفيذ نصفها حتى نهاية العام الماضي من خلال توفير نحو 10 آلاف وظيفة ضمن المرحلة الأولى، في حين يجري العمل حاليا على استكمال توفير العدد المتبقي من المنحة في مرحلتها الثانية.
وبلغت قيمة تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال العام 2022 نحو 440 مليون دولار (312 مليون دينار)، بزيادة قدرها 10 بالمئة مقارنة بـ 400 مليون دولار (283.6 مليون دينار) خلال عام 2021.
ووفقا لآخر بيانات متاحة على موقع مصرف قطر المركزي، فقد ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الأجنبية إلى الخارج خلال النصف الأول من عام 2023 نحو 0.29 بالمئة على أساس سنوي، حيث سجلت أكثر من 22.2 مليار ريال، وذلك بارتفاع طفيف مقابل 22.1 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2022.
وبلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في قطر خلال السنوات الخمس الماضية، قرابة 1.5 مليار دولار (1.05 مليار دينار)، موزعة على 150 مليون دولار (106 ملايين دينار) عام 2018، و210 ملايين دولار (148.8 مليون دينار) في عام 2019، و300 مليون دولار (212.7 مليون دينار) في 2020، و400 مليون دولار (283.6 مليون دينار) عام 2021، و440 مليون دولار (311.9 مليون دينار) في 2022.
(بترا)


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