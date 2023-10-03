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زين تقدم دعماً إضافياً لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام لمصاريف سكن الشابات

10/3/2023 4:32:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قدّمت شركة زين الأردن دعماً لمصاريف سكن الشابات اليتيمات المستفيدات من المنح التعليمية التابعة لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام.
وجاء هذا الدعم النقدي بقيمة 10 آلاف دينار أردني استكمالاً لدعم زين المتواصل لصندوق الأمان في إطار برامج الشركة لإدارة الاستدامة، حيث قامت زين وعلى مدار اثني عشر عاماً على التوالي بدعم صندوق الأمان لمستقبل الأيتام من خلال تغطية تكاليف المنح الدراسية الجامعية لعدد من الأيتام المنتفعين من الصندوق، إذ وصل عدد الشباب والشابات المستفيدين من دعم الشركة لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام منذ العام 2011 وحتى نهاية العام 2023 إلى حوالي 150 مستفيد ومستفيدة.
وقدمت شركة زين الأردن دعمها هذا بمناسبة ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله الذي صادف 31 من شهر آب الماضي. كما عبرت الشركة عن اعتزازها بالشراكة الممتدة والمثمرة مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام والبرامج المشتركة التي تصب في خدمة الأيتام الشباب، وجدّدت الشركة تأكيدها على الاستمرار في مساندة جهود الصندوق بما يحقق أهدافه ورسالته النبيلة والاستمرار في دعم الشابات والشباب الأيتام بما يضمن تحسين فرصهم وتمكينهم بالمهارات اللازمة ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل.
وثمّن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام هذه البادرة الكريمة من شركة زين والتي تعكس إيمان الشركة برسالة الصندوق لضمان مستقبل كريم للشباب والشابات الأيتام بعد تخرّجهم من دور الرعاية، ليصبحوا أفراداً منتجين في مجتمعاتهم من خلال مختلف برامج التعليم والدعم.
وكان صندوق الأمان قد تأسس عام 2006 تحت اسم جمعية صندوق الأمان لمستقبل الأيتام كجمعية خيرية غير ربحية بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله، ويهدف الصندوق من خلال برامج التعليم والتأهيل إلى تأمين مستقبل الأيتام. واستفاد من صندوق الأمان منذ تأسيسه حتى الآن 4762 يتيماً من جميع محافظات المملكة، تخرج من بينهم 3360 وبدأوا حياتهم العملية.

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