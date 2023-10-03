إنتلا تغلق جولة تمويل بقيمة 3.4 مليون دولار بقيادة هلا فنتشرز و واعد فنتشرز المملوك لأرامكو السعودية

MENAFN - AETOSWire) نجحت "إنتلا"، وهي شركة رائدة في مجال التقنية العميقة، في إغلاق جولة تمويل“Pre-Series A” بقيمة 3.4 مليون دولار بقيادة "هلا فنتشرز و "واعد فنتشرز"، وهي صندوق الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة والمملوك بالكامل من قبل شركة ارامكو السعوديه ، و بمشاركة "سنابل 500"، وشبكة خريجي المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال "INSEAD"، إلى جانب مستثمرين آخرين.

ستسهم جولة التمويل الجديدة في مساعدة "إنتلا" على توسيع أعمالها في السوق السعودي ودعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتكاملة المحلية المخصّصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتزامن هذه الجولة مع القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الشركة والمتمثل في نقل مقرّها الرئيس ي، والاستفادة من منظومة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المتنامية في المملكة. وبهذا الصدد، قالت نور الطاهر، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "إنتلا": "تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا جذريًا سريعًا لتغدو مركزًا للتقدم التكنولوجي. وتتناسب هذه الخطوة تمامًا مع خططنا الرامية إلى المزيد من التوسع".

وفي إطار جهودها المستمرة لتحسين التقنيات لديها، اختبرت شركة "إنتلا" نظامها بما يزيد على 30 ألف ساعة من التسجيلات الصوتية باللغة العربية. وحقق محرك "intella Voice" معدل دقة يبلغ 95.73 في المائة، متجاوزًا رواد التكنولوجيا الراسخين مثل خاصية تحويل الكلام إلى نص من "Google"، ونظام "Whisper" من "OpenAI"، وSeamlessM4T”" من "Meta"، و"Watson" من "IBM".

وقد عقَّب عمر منصور، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في شركة "انتلا" قائلًا: "لقد حددت التقنية الصوتية التي طورناها، والمصممة خصيصًا للّهجات العربية معايير جديدة في القطاع. ونعمل حاليًا على الانتقال إلى ما هو أبعد من الكتابة الصوتية، والتركيز على التحليلات الصوتية، من ضمن ذلك التلخيص، وتحليل المشاعر، واستخراج الموضوعات وتسجيل المكالمات. نحن نسعى إلى تجاوز حدود ما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي في مجال الرسائل الصوتية في منطقتنا".

أما علي أبو السعود، الشريك الإداري المؤسس لشركة "هلا فنتشرز"، فقال في معرض تعليقه: "نحن متحمّسون للغاية لدعم رؤية شركة 'إنتلا'، في إطار سعيها الدؤوب والناجح لربط التقدم العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي باحتياجات المجتمع الناطق باللغة العربية. هذا هو بالفعل نوع المبادرات التي تحتاج إليها المنطقة اليوم".

وتتمثل مهمة "إنتلا" في سد الفجوة القائمة بين متحدثين اللغة العربية والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدة بذلك على أهمية المنطقة في ما يتعلق باتجاهاتها التكنولوجية العالمية. وبفضل هذا التمويل الجديد، تستعد "إنتلا" لتوسيع نطاق وجودها في المنطقة، وتعزيز مجموعة منتجاتها، وترسيخ ريادتها في مجال ابتكار التقنيات الصوتية.

ومع تزايد الطلب على التقنيات الصوتية المتخصصة الناطقة بالعربية، تتمتع "إنتلا" بمكانة ريادية تخوّلها تلبية احتياجات منطقة الشرق الأوسط.

" لينكد إن "