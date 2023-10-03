SLB وaker Solutions وsubsea7 تعلن عن إبرام مشروع Onesubsea المشترك

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- قامت SLB (رمزها في بورصة (NYSE: SLB، وAker Solutions، وSubsea7 بالإعلان اليوم عن الإبرام النهائي لمشروعها المشترك المعلن عنه مسبقًا . سيعمل المشروع الجديد، الذي سيحمل اسم اسم OneSubsea، على دفع الابتكار والكفاءة في الإنتاج تحت سطح البحر من خلال مساعدة العملاء على فتح الاحتياطيات وتقليل مدة دورة العمل.

يضم OneSubsea الآن أعمال SLB وAker Solutions تحت سطح البحر، والتي تتضمن مجموعة متكاملة واسعة من تقنيات الإنتاج والمعالجة تحت سطح البحر، ونطاق وقدرات تصنيع عالمية المستوى، وإمكانية الوصول إلى الاحتياطيات الرائدة في الصناعة وخبرة المجال الرقمي، وقدرات التكامل الفريدة بدءًا من التخطيط إلى التنفيذ، وتعزيز قدرات البحث والتطوير.

قال Olivier Le Peuch، الرئيس التنفيذي لشركة SLB: "يُظهر السوق الخارجي انتعاشًا مستدامًا حيث يتطلع المشغلون في كل أنحاء العالم إلى تقليل أوقات دورة التطوير وزيادة إنتاجية أصولهم الخارجية. وبفضل محفظته التكنولوجية المدمجة التي تستفيد من الابتكار الرقمي، يتمتع OneSubsea بقدرة مثالية لدعم العملاء في سعيهم نحو تحسين أداء الأصول مع زيادة كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون."

ويرى عملاء OneSubsea أن قدرات المعالجة تحت سطح البحر التي أثبتت جدواها ميدانيًا به فريدة في تعزيز استخلاص الاحتياطي المخزون وتمكين عمليات الربط الطويلة. وقد أثبتت محفظته الفريدة من نوعها في مجال تكنولوجيا الضغط قدرتها على تبسيط البنية والتكلفة الرأسمالية لتطوير احتياطيات الطاقة الجديدة، في حين أظهرت المشاريع تحت سطح البحر أنها بطبيعتها أكثر كفاءة في استخدام الكربون من الحلول التتي تتم على السطح.

وقال Mads Hjelmeland، الرئيس التنفيذي المعين حديثًا لشركة OneSubsea: "تمكننا محفظة OneSubsea التكنولوجية الواسعة والخبرة الهندسية العريضة من معالجة اتجاهات واحتياجات السوق المستقبلية على نطاق فريد. ومن خلال القيام بذلك، نهدف إلى تحقيق هدفنا المتمثل في توسيع الحدود تحت سطح البحر لدفع مستقبل الطاقة المستدامة. سنقوم بتسريع الابتكار والمساهمة في تحقيق طموحات عملائنا لتحسين إنتاجهم وتقليل الانبعاثات في عملياتهم المجراة تحت سطح البحر."

سيقع المقر الرئيسي لشركة OneSubsea في أوسلو، النرويج، وهيوستن، تكساس، ويعمل بها 11 ألف شخص في جميع مناطق التشغيل الرئيسية حول العالم. تمتلك شركة SLB حصة 70% من أسهم المشروع المشترك، بينما تمتلك Aker Solutions وSubsea7 كلتاهما 20% و10% على التوالي.

يتوفر المزيد من المعلومات عن الصفقة على موقع علاقات المستثمرين الخاص بـ SLB، والذي يمكن الوصول إليه على .

معلومات عن SLB

SLB (رمزها في بورصة NYSE: SLB) هي شركة تكنولوجيا عالمية تعمل على تحفيز الابتكار في مجال الطاقة من أجل الحفاظ على التوازن في كوكبنا. وبفضل ما لها من بصمة عالمية في أكثر من 100 دولة وموظفين يمثلون ضعف هذا العدد من الجنسيات تقريبًا، نعمل يوميًا على الابتكار في مجال النفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل على تسريع تحولات الطاقة. اكتشف المزيد على slb .

معلومات عن Aker Solutions

تقدم Aker Solutions حلولاً ومنتجات وخدمات متكاملة لصناعة الطاقة العالمية. ونحن نعمل على تمكين إنتاج النفط والغاز المنخفض الكربون وتطوير حلول متجددة لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية. ومن خلال الجمع بين الحلول الرقمية المبتكرة وتنفيذ المشاريع المتوقع، نسرع عملية الانتقال إلى إنتاج الطاقة المستدامة. توظف شركة Aker Solutions ما يقرب من 11 ألف شخص في أكثر من 15 دولة. اكتشف المزيد على .

معلومات عن Subsea7

Subsea7 هي شركة عالمية رائدة في تقديم المشروعات والخدمات البحرية لصناعة الطاقة. وتُمكِّن Subsea7 انتقال الطاقة البحرية ممكنًا من خلال التطور المستمر للنفط والغاز المنخفض الكربون، ومن خلال تمكين نمو مصادر الطاقة المتجددة والطاقة الناشئة. اكتشف المزيد على .

بيان تحذيري بخصوص البيانات ذات الطابع المستقبلي

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات ذات طابع مستقبلي" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية - أي بيانات حول المستقبل، وليس بشأن أحداث ماضية. غالبًا ما تحتوي مثل هذه البيانات على كلمات مثل "نتوقع"، و"قد"، و"يمكن"، و"نقدِّر"، و"نعتزم"، و"سوف"، و"من المحتمل"، و"متوقع"، وكلمات أخرى ذات معانٍ مماثلة. تتناول البيانات ذات الطابع المستقبلي المسائل غير المؤكدة بدرجات متفاوتة، مثل التوقعات أو التنبؤات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة لشركة SLB أو الفوائد المتوقعة منها؛ وبيانات حول الأهداف والخطط والتوقعات في ما يتعلق بالاستدامة والمسائل البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بتحولات الطاقة وتغير المناخ العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. وهذه البيانات عرضة لمخاطر وشكوك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف صافي انبعاثات الكربون السلبية؛ وعدم القدرة على التعرف على الفوائد المقصودة من استراتيجيات أو مبادرات أو شراكات SLB؛ والمبادرات التشريعية والتنظيمية التي تتناول الاهتمامات البيئية، بما في ذلك المبادرات التي تتناول تأثير تغير المناخ العالمي؛ وتوقيت أو استلام الموافقات والتصاريح التنظيمية؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المفصلة في أحدث نماذج SLB 10-K و10-Q و8-K المودعة لدى - أو المقدمة إلى - هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. إذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك أو غيرها (أو تغيرت عواقب مثل هذه التطورات)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك التي تنعكس في بياناتنا ذات الطبيعة المستقبلية. وتعبر هذه البيانات عما هو قائم فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وتنكر SLB أي نية أو التزام بالتحديث العلني أو مراجعة هذه البيانات، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

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