SLB وaker Solutions وsubsea7 تعلن عن إبرام مشروع Onesubsea المشترك

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- قامت SLB (رمزها في بورصة (NYSE: SLB، وAker Solutions، وSubsea7 بالإعلان اليوم عن الإبرام النهائي لمشروعها المشترك المعلن عنه مسبقًا . سيعمل المشروع الجديد، الذي سيحمل اسم اسم OneSubsea، على دفع الابتكار والكفاءة في الإنتاج تحت سطح البحر من خلال مساعدة العملاء على فتح الاحتياطيات وتقليل مدة دورة العمل.
يضم OneSubsea الآن أعمال SLB وAker Solutions تحت سطح البحر، والتي تتضمن مجموعة متكاملة واسعة من تقنيات الإنتاج والمعالجة تحت سطح البحر، ونطاق وقدرات تصنيع عالمية المستوى، وإمكانية الوصول إلى الاحتياطيات الرائدة في الصناعة وخبرة المجال الرقمي، وقدرات التكامل الفريدة بدءًا من التخطيط إلى التنفيذ، وتعزيز قدرات البحث والتطوير.
قال Olivier Le Peuch، الرئيس التنفيذي لشركة SLB: "يُظهر السوق الخارجي انتعاشًا مستدامًا حيث يتطلع المشغلون في كل أنحاء العالم إلى تقليل أوقات دورة التطوير وزيادة إنتاجية أصولهم الخارجية. وبفضل محفظته التكنولوجية المدمجة التي تستفيد من الابتكار الرقمي، يتمتع OneSubsea بقدرة مثالية لدعم العملاء في سعيهم نحو تحسين أداء الأصول مع زيادة كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون."
ويرى عملاء OneSubsea أن قدرات المعالجة تحت سطح البحر التي أثبتت جدواها ميدانيًا به فريدة في تعزيز استخلاص الاحتياطي المخزون وتمكين عمليات الربط الطويلة. وقد أثبتت محفظته الفريدة من نوعها في مجال تكنولوجيا الضغط قدرتها على تبسيط البنية والتكلفة الرأسمالية لتطوير احتياطيات الطاقة الجديدة، في حين أظهرت المشاريع تحت سطح البحر أنها بطبيعتها أكثر كفاءة في استخدام الكربون من الحلول التتي تتم على السطح.
وقال Mads Hjelmeland، الرئيس التنفيذي المعين حديثًا لشركة OneSubsea: "تمكننا محفظة OneSubsea التكنولوجية الواسعة والخبرة الهندسية العريضة من معالجة اتجاهات واحتياجات السوق المستقبلية على نطاق فريد. ومن خلال القيام بذلك، نهدف إلى تحقيق هدفنا المتمثل في توسيع الحدود تحت سطح البحر لدفع مستقبل الطاقة المستدامة. سنقوم بتسريع الابتكار والمساهمة في تحقيق طموحات عملائنا لتحسين إنتاجهم وتقليل الانبعاثات في عملياتهم المجراة تحت سطح البحر."
سيقع المقر الرئيسي لشركة OneSubsea في أوسلو، النرويج، وهيوستن، تكساس، ويعمل بها 11 ألف شخص في جميع مناطق التشغيل الرئيسية حول العالم. تمتلك شركة SLB حصة 70% من أسهم المشروع المشترك، بينما تمتلك Aker Solutions وSubsea7 كلتاهما 20% و10% على التوالي.
يتوفر المزيد من المعلومات عن الصفقة على موقع علاقات المستثمرين الخاص بـ SLB، والذي يمكن الوصول إليه على .
معلومات عن SLB
SLB (رمزها في بورصة NYSE: SLB) هي شركة تكنولوجيا عالمية تعمل على تحفيز الابتكار في مجال الطاقة من أجل الحفاظ على التوازن في كوكبنا. وبفضل ما لها من بصمة عالمية في أكثر من 100 دولة وموظفين يمثلون ضعف هذا العدد من الجنسيات تقريبًا، نعمل يوميًا على الابتكار في مجال النفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل على تسريع تحولات الطاقة. اكتشف المزيد على slb .
معلومات عن Aker Solutions
تقدم Aker Solutions حلولاً ومنتجات وخدمات متكاملة لصناعة الطاقة العالمية. ونحن نعمل على تمكين إنتاج النفط والغاز المنخفض الكربون وتطوير حلول متجددة لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية. ومن خلال الجمع بين الحلول الرقمية المبتكرة وتنفيذ المشاريع المتوقع، نسرع عملية الانتقال إلى إنتاج الطاقة المستدامة. توظف شركة Aker Solutions ما يقرب من 11 ألف شخص في أكثر من 15 دولة. اكتشف المزيد على .
معلومات عن Subsea7
Subsea7 هي شركة عالمية رائدة في تقديم المشروعات والخدمات البحرية لصناعة الطاقة. وتُمكِّن Subsea7 انتقال الطاقة البحرية ممكنًا من خلال التطور المستمر للنفط والغاز المنخفض الكربون، ومن خلال تمكين نمو مصادر الطاقة المتجددة والطاقة الناشئة. اكتشف المزيد على .
بيان تحذيري بخصوص البيانات ذات الطابع المستقبلي
يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات ذات طابع مستقبلي" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية - أي بيانات حول المستقبل، وليس بشأن أحداث ماضية. غالبًا ما تحتوي مثل هذه البيانات على كلمات مثل "نتوقع"، و"قد"، و"يمكن"، و"نقدِّر"، و"نعتزم"، و"سوف"، و"من المحتمل"، و"متوقع"، وكلمات أخرى ذات معانٍ مماثلة. تتناول البيانات ذات الطابع المستقبلي المسائل غير المؤكدة بدرجات متفاوتة، مثل التوقعات أو التنبؤات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة لشركة SLB أو الفوائد المتوقعة منها؛ وبيانات حول الأهداف والخطط والتوقعات في ما يتعلق بالاستدامة والمسائل البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بتحولات الطاقة وتغير المناخ العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. وهذه البيانات عرضة لمخاطر وشكوك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف صافي انبعاثات الكربون السلبية؛ وعدم القدرة على التعرف على الفوائد المقصودة من استراتيجيات أو مبادرات أو شراكات SLB؛ والمبادرات التشريعية والتنظيمية التي تتناول الاهتمامات البيئية، بما في ذلك المبادرات التي تتناول تأثير تغير المناخ العالمي؛ وتوقيت أو استلام الموافقات والتصاريح التنظيمية؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المفصلة في أحدث نماذج SLB 10-K و10-Q و8-K المودعة لدى - أو المقدمة إلى - هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. إذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك أو غيرها (أو تغيرت عواقب مثل هذه التطورات)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك التي تنعكس في بياناتنا ذات الطبيعة المستقبلية. وتعبر هذه البيانات عما هو قائم فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وتنكر SLB أي نية أو التزام بالتحديث العلني أو مراجعة هذه البيانات، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
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