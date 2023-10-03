UL Solutions تُعلن عن تقديم مسودة بيان التسجيل للطرح العام الأولي المقترح

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة UL Solutions Inc. (يشار إليها لاحقًا بـ "جهة الإصدار") اليوم أنها قدمت بشكل سري مسودة بيان التسجيل على النموذج S-1 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة ("SEC") بشأن العرض الثانوي المقترح من جانب UL Standards & Engagement، وهي منظمة غير ربحية تعد حاليًا المساهم الوحيد في جهة الإصدار، من الأسهم العادية من الفئة )أ( لجهة الإصدار. ولا تتوقع جهة الإصدار الحصول على أي عائدات من الطرح المقترح.

سيمثل الطرح المقترح الطرح العام الأولي لجهة الإصدار. ولم يتم بعد تحديد عدد الأسهم التي سيتم طرحها والنطاق السعري للطرح المقترح. ويخضع الطرح العام الأولي المقترح لشروط السوق وغيرها من الشروط، بما في ذلك استكمال مراجعة هيئة الأوراق المالية والبورصات لبيان التسجيل.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية. سيتم تقديم أي عروض أو التماس عروض شراء أو أي مبيعات للأوراق المالية حسبما تقتضي متطلبات التسجيل في قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية"). ويتم إصدار هذا الإعلان وفقًا للقاعدة 135 من قانون الأوراق المالية.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.