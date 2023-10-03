UL Solutions تُعلن عن تقديم مسودة بيان التسجيل للطرح العام الأولي المقترح

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة UL Solutions Inc. (يشار إليها لاحقًا بـ "جهة الإصدار") اليوم أنها قدمت بشكل سري مسودة بيان التسجيل على النموذج S-1 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة ("SEC") بشأن العرض الثانوي المقترح من جانب UL Standards & Engagement، وهي منظمة غير ربحية تعد حاليًا المساهم الوحيد في جهة الإصدار، من الأسهم العادية من الفئة )أ( لجهة الإصدار. ولا تتوقع جهة الإصدار الحصول على أي عائدات من الطرح المقترح.
سيمثل الطرح المقترح الطرح العام الأولي لجهة الإصدار. ولم يتم بعد تحديد عدد الأسهم التي سيتم طرحها والنطاق السعري للطرح المقترح. ويخضع الطرح العام الأولي المقترح لشروط السوق وغيرها من الشروط، بما في ذلك استكمال مراجعة هيئة الأوراق المالية والبورصات لبيان التسجيل.
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية. سيتم تقديم أي عروض أو التماس عروض شراء أو أي مبيعات للأوراق المالية حسبما تقتضي متطلبات التسجيل في قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية"). ويتم إصدار هذا الإعلان وفقًا للقاعدة 135 من قانون الأوراق المالية.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
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