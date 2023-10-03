Alphawave Semi تفوز بشهادة Great Place To Workr ‎ Certificationtm‎ للفترة 2023-2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Alphawave Semi (المسجلة في بورصة لندن: AWE)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصال عالي السرعة للبنية التحتية التكنولوجية العالمية، اليوم عن مكانتها كمكان عمل رائع معتمد (CertifiedTM great workplace) في كندا والهند وإسرائيل وتايوان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تحصل فيها الشركة على الاعتماد في كندا والولايات المتحدة، وها هي قد أضافت أربع دول أخرى في عام 2023.

وتأتي شهادة الاعتماد هذه في أعقاب عام من النمو السريع الذي شهدته شركة Alphawave Semi، حيث ضاعفت الشركة عدد موظفيها بأكثر من أربعة أضعاف، وزادت إيراداتها بأكثر من 100% على أساس سنوي، وواصلت تقديم التكنولوجيا الرائدة في الصناعة إلى عملائها حول العالم.

لكي تصبح مكان عمل رائعًا معتمدًا (CertifiedTM great workplace)، يجب على الموظفين تقديم تعليقات وآراء صالحة إلى Great Place To Work - الهيئة العالمية المعنية بثقافة أماكن العمل. وتتميز أماكن العمل المؤهلة بحصولها على موافقة ما لا يقل عن 65% من الموظفين في استطلاع Trust IndexTM‎ على أن أماكن عملهم هي "مكان رائع للعمل" حقًا.

عند إجراء الاستبيان وتحليل النتائج من خلال منهجية For AllTM‎ الصارمة الخاصة بـ Great Place to WorkTM‎، والمعتمدة على البيانات، أعرب 80% من الموظفين عن أن Alphawave Semi "مكان رائع للعمل"، وقال 87% إنهم فخورون بالعمل في Alphawave Semi، بينما صرَّح 95% أنهم يعاملون بشكل عادل بغض النظر عن الجنس أو النوع أو العرق.

قالت Maia Jones، نائبة رئيس الموارد البشرية في Alphawave Semi: "نحن فخورون بالحصول على لقب "مكان عمل رائع" معتمد في كندا والهند وإسرائيل وتايوان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. إن تعزيز ثقافة الهندسة أولاً التي تعزز التنوع والتطوير المهني المستمر كان دائمًا أولويتنا الأولى وسط النمو السريع والتوسع العالمي. ولا شك في أن حصولنا على شهادة موظفينا بأننا مكان عمل "رائع" يُظهر أن التزامنا يؤتي ثماره."

وقال Benedict Gautrey، المدير الإداري لشركة Great Place to Work® UK: "نهنئ شركة Alphawave Semi بحصولها على الاعتماد. إن المؤسسات التي تضع تجربة الموظف في صميم اهتماماتها تكتسب ثقة موظفيها. وفي المقابل، تصبح قادرة حقًا على بناء ثقافة رائعة في مكان العمل تحقق نتائج أعمال متميزة."

معلومات عن Alphawave Semi

Alphawave Semi هي شركة عالمية رائدة في مجال الاتصال عالي السرعة للبنية التحتية التكنولوجية في العالم. وفي مواجهة النمو الهائل للبيانات، تلبي تقنية Alphawave Semi حاجة ماسة، وهي تمكين البيانات من الانتقال بشكل أسرع وأكثر موثوقية وبأداء أعلى وطاقة أقل. نحن شركة أشباه موصلات متكاملة رأسيًا، ويتم نشر منتجات IP والسيليكون المخصص ومنتجات الاتصال الخاصة بنا من قبل عملاء عالميين من الدرجة الأولى في مراكز البيانات والحوسبة والشبكات والذكاء الاصطناعي ونظم الجيل الخامس والمركبات الذاتية القيادة وحلول التخزين. تأسست الشركة عام 2017 على يد فريق فني خبير يتمتع بسجل حافل في مجال ترخيص الملكية الفكرية لأشباه الموصلات، وتتمثل مهمتنا في إسراع البنية التحتية للبيانات الحيوية في عالمنا الرقمي الهائل. لمعرفة المزيد عن Alphawave Semi، تفضل بزيارة: awavesemi

معلومات عن Great Place to Work®‎

إن Great Place to Work®‎ هي الهيئة العالمية المعنية بثقافة مكان العمل. منذ عام 1992، قامت الهيئة باستطلاع رأي أكثر من 100 مليون موظف حول العالم، واستفادت من تلك الأفكار والرؤى التي جمعتها في تحديد العنصر الذي يجعل مكان العمل رائعًا: إنه الثقة! يساعد برنامج Great Place to Work® UK المؤسسات في قياس معايير ثقافتها وتحقيق نتائج أعمال أفضل من خلال خلق تجربة عمل تتمتع بالثقة العالية من جانب الموظفين جميعًا. وكل ما يضطلع به البرنامج مدفوع بمهمة بناء عالم أفضل من خلال مساعدة كل منظمة في أن تصبح "مكانًا رائعًا للعمل" بحق. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.