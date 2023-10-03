Alphawave Semi تفوز بشهادة Great Place To Workr ‎ Certificationtm‎ للفترة 2023-2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Alphawave Semi (المسجلة في بورصة لندن: AWE)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصال عالي السرعة للبنية التحتية التكنولوجية العالمية، اليوم عن مكانتها كمكان عمل رائع معتمد (CertifiedTM great workplace) في كندا والهند وإسرائيل وتايوان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تحصل فيها الشركة على الاعتماد في كندا والولايات المتحدة، وها هي قد أضافت أربع دول أخرى في عام 2023.
وتأتي شهادة الاعتماد هذه في أعقاب عام من النمو السريع الذي شهدته شركة Alphawave Semi، حيث ضاعفت الشركة عدد موظفيها بأكثر من أربعة أضعاف، وزادت إيراداتها بأكثر من 100% على أساس سنوي، وواصلت تقديم التكنولوجيا الرائدة في الصناعة إلى عملائها حول العالم.
لكي تصبح مكان عمل رائعًا معتمدًا (CertifiedTM great workplace)، يجب على الموظفين تقديم تعليقات وآراء صالحة إلى Great Place To Work - الهيئة العالمية المعنية بثقافة أماكن العمل. وتتميز أماكن العمل المؤهلة بحصولها على موافقة ما لا يقل عن 65% من الموظفين في استطلاع Trust IndexTM على أن أماكن عملهم هي "مكان رائع للعمل" حقًا.
عند إجراء الاستبيان وتحليل النتائج من خلال منهجية For AllTM الصارمة الخاصة بـ Great Place to WorkTM، والمعتمدة على البيانات، أعرب 80% من الموظفين عن أن Alphawave Semi "مكان رائع للعمل"، وقال 87% إنهم فخورون بالعمل في Alphawave Semi، بينما صرَّح 95% أنهم يعاملون بشكل عادل بغض النظر عن الجنس أو النوع أو العرق.
قالت Maia Jones، نائبة رئيس الموارد البشرية في Alphawave Semi: "نحن فخورون بالحصول على لقب "مكان عمل رائع" معتمد في كندا والهند وإسرائيل وتايوان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. إن تعزيز ثقافة الهندسة أولاً التي تعزز التنوع والتطوير المهني المستمر كان دائمًا أولويتنا الأولى وسط النمو السريع والتوسع العالمي. ولا شك في أن حصولنا على شهادة موظفينا بأننا مكان عمل "رائع" يُظهر أن التزامنا يؤتي ثماره."
وقال Benedict Gautrey، المدير الإداري لشركة Great Place to Work® UK: "نهنئ شركة Alphawave Semi بحصولها على الاعتماد. إن المؤسسات التي تضع تجربة الموظف في صميم اهتماماتها تكتسب ثقة موظفيها. وفي المقابل، تصبح قادرة حقًا على بناء ثقافة رائعة في مكان العمل تحقق نتائج أعمال متميزة."
معلومات عن Alphawave Semi
Alphawave Semi هي شركة عالمية رائدة في مجال الاتصال عالي السرعة للبنية التحتية التكنولوجية في العالم. وفي مواجهة النمو الهائل للبيانات، تلبي تقنية Alphawave Semi حاجة ماسة، وهي تمكين البيانات من الانتقال بشكل أسرع وأكثر موثوقية وبأداء أعلى وطاقة أقل. نحن شركة أشباه موصلات متكاملة رأسيًا، ويتم نشر منتجات IP والسيليكون المخصص ومنتجات الاتصال الخاصة بنا من قبل عملاء عالميين من الدرجة الأولى في مراكز البيانات والحوسبة والشبكات والذكاء الاصطناعي ونظم الجيل الخامس والمركبات الذاتية القيادة وحلول التخزين. تأسست الشركة عام 2017 على يد فريق فني خبير يتمتع بسجل حافل في مجال ترخيص الملكية الفكرية لأشباه الموصلات، وتتمثل مهمتنا في إسراع البنية التحتية للبيانات الحيوية في عالمنا الرقمي الهائل. لمعرفة المزيد عن Alphawave Semi، تفضل بزيارة: awavesemi
معلومات عن Great Place to Work®
إن Great Place to Work® هي الهيئة العالمية المعنية بثقافة مكان العمل. منذ عام 1992، قامت الهيئة باستطلاع رأي أكثر من 100 مليون موظف حول العالم، واستفادت من تلك الأفكار والرؤى التي جمعتها في تحديد العنصر الذي يجعل مكان العمل رائعًا: إنه الثقة! يساعد برنامج Great Place to Work® UK المؤسسات في قياس معايير ثقافتها وتحقيق نتائج أعمال أفضل من خلال خلق تجربة عمل تتمتع بالثقة العالية من جانب الموظفين جميعًا. وكل ما يضطلع به البرنامج مدفوع بمهمة بناء عالم أفضل من خلال مساعدة كل منظمة في أن تصبح "مكانًا رائعًا للعمل" بحق. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة .
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