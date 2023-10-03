الاحتياط الفيدرالي الأسترالي يبقي سعر الفائدة دون تغيير عند 4.1%

الاحتياط الفيدرالي الأسترالي يبقي سعر الفائدة دون تغيير عند 4.1%
التاريخ
10/3/2023 4:22:58 AM
(MENAFN
- Al Watan) أبقى مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي سعر الفائدة الرسمي ثابتاً دون تغيير عند 4.1% ، وذلك للشهر الرابع على التوالي.
وأكدت حاكمة مصرف الاحتياط ميشيل بولوك بعد اجتماع مجلس إدارة المصرف الشهري اليوم، أن مجلس إدارة مصرف الاحتياط ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
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