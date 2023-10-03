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الاحتياط الفيدرالي الأسترالي يبقي سعر الفائدة دون تغيير عند 4.1%

10/3/2023 4:22:58 AM
(MENAFN- Al Watan) أبقى مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي سعر الفائدة الرسمي ثابتاً دون تغيير عند 4.1% ، وذلك للشهر الرابع على التوالي.
وأكدت حاكمة مصرف الاحتياط ميشيل بولوك بعد اجتماع مجلس إدارة المصرف الشهري اليوم، أن مجلس إدارة مصرف الاحتياط ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

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