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ضبط 11 مخالفًا لدخولهم محميات دون ترخيص

10/3/2023 4:22:58 AM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (11) مخالفًا لنظام البيئة، (9) مواطنين، ومقيمان من الجنسيتين والسورية، لارتكابهم مخالفة دخول المحمية من دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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