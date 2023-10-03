القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 28 شخصا لارتكابهم مخالفات رعي في 3 محميات

(MENAFN
- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (28) مخالفًا لنظام البيئة، (16) مواطنًا، و(12) مقيماً من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (530) متنًا من الإبل، و(270) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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