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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 28 شخصا لارتكابهم مخالفات رعي في 3 محميات

10/3/2023 4:22:58 AM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (28) مخالفًا لنظام البيئة، (16) مواطنًا، و(12) مقيماً من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (530) متنًا من الإبل، و(270) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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