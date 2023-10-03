عبدالله كامل يحسم أولى جولات النسخة الثالثة من تحدي روتاكس السعودية

(MENAFN
- Al Watan) حسم عبدالله كامل الجولة الأولى من النسخة الثالثة من بطولة السعودية للكارتينج (تحدي روتاكس) والمعروفة باسم KSA Rotax Max Challenge والتي تقام تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وتنظمها Creative trackes وتستضيفها حلبة FunXtreame في ميدان ديراب لسباقات السيارات، ففي فئة السينيور حل عبدالله كامل أولاً فيما حل ليث مؤمنة في المركز الثاني وخالد شلش في المركز الثالث، أما في فئة الميني فجاء اليكس براون أولاً وعبدالعزيز القريشي ثانياً وتميم فهماوي ثالثاً.
وجاء السباق الأول من البطولة والذي انطلق أول أمس السبت الموافق 30 سبتمبر ملبياً جميع الطموحات، من حيث الندية والمنافسة، ولم تحسم المراكز إلا في الأمتار الأخيرة.
وعبر كامل عن سعادته للفوز بالجولة الأولى متمنياً الاستمرارية في تحقيق النتائج الإيجابية خلال الجولات القادمة.
وقال: كان السباق صعبا وندياً للغاية واستطعت حسم الجولة في الثواني الأخيرة مما يعكس حجم المنافسة على اللقب منذ البداية، وهو أمر إيجابي يساعد على التطور لتقديم أداء أفضل في الجولات القادمة.
مما يذكر أن البطولة تتكون من ست جولات وتستمر حتى شهر مارس القادم من عام 2024.
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