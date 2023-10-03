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عبدالله كامل يحسم أولى جولات النسخة الثالثة من تحدي روتاكس السعودية

10/3/2023 4:22:57 AM
(MENAFN- Al Watan) حسم عبدالله كامل الجولة الأولى من النسخة الثالثة من بطولة السعودية للكارتينج (تحدي روتاكس) والمعروفة باسم KSA Rotax Max Challenge والتي تقام تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وتنظمها Creative trackes وتستضيفها حلبة FunXtreame في ميدان ديراب لسباقات السيارات، ففي فئة السينيور حل عبدالله كامل أولاً فيما حل ليث مؤمنة في المركز الثاني وخالد شلش في المركز الثالث، أما في فئة الميني فجاء اليكس براون أولاً وعبدالعزيز القريشي ثانياً وتميم فهماوي ثالثاً.
وجاء السباق الأول من البطولة والذي انطلق أول أمس السبت الموافق 30 سبتمبر ملبياً جميع الطموحات، من حيث الندية والمنافسة، ولم تحسم المراكز إلا في الأمتار الأخيرة.
وعبر كامل عن سعادته للفوز بالجولة الأولى متمنياً الاستمرارية في تحقيق النتائج الإيجابية خلال الجولات القادمة.
وقال: كان السباق صعبا وندياً للغاية واستطعت حسم الجولة في الثواني الأخيرة مما يعكس حجم المنافسة على اللقب منذ البداية، وهو أمر إيجابي يساعد على التطور لتقديم أداء أفضل في الجولات القادمة.
مما يذكر أن البطولة تتكون من ست جولات وتستمر حتى شهر مارس القادم من عام 2024.

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