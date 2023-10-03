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انطلاق التصفيات النهائية للأولمبياد العالمي للروبوت في الرياض ​

10/3/2023 4:22:57 AM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت اليوم التصفيات النهائية للأولمبياد العالمي للروبوت على مستوى المملكة، والتي تقام على مدى يومين في الصالات الخضراء بالرياض، بحضور وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتور سعد الحربي، وعدد من القيادات في وزارات التعليم والرياضة والنقل والخدمات اللوجستية، والاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية.
وقال الدكتور سعد الحربي: "إن التدريب على الروبوت في المراحل الدراسية المختلفة يسهم بشكل رئيس في تنمية مواهب الطلاب والطالبات في المجالات المختلفة، خاصة في مجال الروبوت ومجال الهندسة والتصميم والبرمجة، ودورها الهام في تعزيز التعلم، والتشجيع على البحث والابتكار في مجالات التكنولوجيا المستقبلية كالذكاء الاصطناعي".
وأضاف الحربي أن هذه المسابقة ستدعم ظهور نماذج متميزة من أبنائنا الطلبة، من خلال أفكار ومشاريع تساعد في الاختراعات المستقبلية، بما يسهم في بناء جيل مبدع ومتطور تكنولوجياً، مثمناً التعاون بين الوزارة ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي للروبوت والرياضة اللاسلكية لدعم هذه المسابقة وتطويرها.
يشار إلى أن البطولة تقام تحت شعار (لنربط العالم Connecting The World)، بمشاركة فرق من جميع مناطق المملكة، بعد تجاوزها تصفيات المناطق التي أقيمت خلال الفترة الماضية عن بُعد، والتي سجل فيها مايزيد على 280‪0 فريق من جميع المناطق، فيما سيدخل الفائزون ضمن المنتخب الوطني في معسكر تدريبي خلال الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في النهائيات العالمية التي ستقام في بنما من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل..
وتهدف البطولة إلى الجمع بين الروبوت والذكاء الاصطناعي؛ لخدمة ومساعدة البشر في عملية التوصيل ونقل البضائع والخدمات اللوجستية وخدمات الإنترنت، وذلك من خلال خمس فئات، وهي: مبدعو المستقبل - مهام الروبوت - رياضة الروبوت- فئة مهندسي المستقبل- مهام الروبوت البرمجية.​

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