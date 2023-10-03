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الاحتلال يعتدي على الصحفيين ويجبر المصلين على مغادرة الأقصى

10/3/2023 4:20:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الصحفيين في أزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة، وفي محيط المسجد الأقصى المبارك، أثناء تغطيتهم الصحفية، وأجبرت المصلين على مغادرته.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال أجبرت 10 مصلين على مغادرة الأقصى، بعد الاعتداء عليهم، بحجة التشويش على المستوطنين أثناء اقتحامهم للأقصى، واعتدت عليهم.

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