طولكرم تنظيم ورشة عمل حول إدارة المياه العادمة الصناعية في وادي الزومر‎

بدوره أشار ياسين الى ان هناك جهود اً مبذولةً من سلطة المياه و الجهات المختصة وبالتعاون مع الجميع لإيجاد الحلول المناسبة بادارة المياه العادمة الصناعية في منطقة وادي الزومر، بما يصب في مصلحة المواطن والبيئة والمجتمع.

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