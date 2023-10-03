طولكرم تنظيم ورشة عمل حول إدارة المياه العادمة الصناعية في وادي الزومر‎

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- استضافت محافظة طولكرم ورشة عمل حول إدارة المياه العادمة الصناعية وذلك
بتنظيم من مجلس خدمات وادي الزومر وسلطة المياه الفلسطينية، وذلك بمشاركة كل من مسير أعمال المحافظة مصطفى طقاطقه، والقائم باعمال مدير الحكم المحلي حنين السيد، ورئيس بلدية طولكرم د. رياض عوض ورؤساء البلديات والمجالس المحلية وعادل ياسين ممثلاً عن سلطة المياه وبشار الشوا من مؤسسة ايكو فلسطين والعميد علي بواقنة مساعد مدير شرطة طولكرم، وأعضاء لجنة الصحة و السلامة العامة، والجهات المختصة بمؤسسة المحافظة.
وأكد طقاطقة على أهمية تنظيم مثل هذه الورشة والتي تتناول إدارة المياه العادمة الصناعية ومخرجات المصانع والمعاصر ، ومعالجتها حسب الأصول، لما لذلك من بعد بيئي وإقتصادي ووطني، مشدداً على تسليط الضوء على هذا الأمر وضرورة التعاون المشترك مع الجهات المختصة من اجل التخلص من المياه العادمة و الزيبار الناتجة من عصر الزيتون ومخلفات مياه المسالخ بطرق سليمة وصحيحة تعود على المواطن والمجتمع بالفائدة الكبيرة.
وأشاد طقاطقه بجهود القائمين على تنظيم هذه الورشة من جميع الشركاء والجهات المختصة، مؤكداً على الأخذ بالتوصيات ومتابعتها، مع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أهمية الوعي المجتمعي وكيفية تصرف المواطنين.
بدوره أشار ياسين الى ان هناك جهود اً مبذولةً من سلطة المياه و الجهات المختصة وبالتعاون مع الجميع لإيجاد الحلول المناسبة بادارة المياه العادمة الصناعية في منطقة وادي الزومر، بما يصب في مصلحة المواطن والبيئة والمجتمع.
MENAFN03102023000205011050ID1107178231
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.