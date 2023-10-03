Tuesday, 03 October 2023 01:22 GMT

طولكرم تنظيم ورشة عمل حول إدارة المياه العادمة الصناعية في وادي الزومر‎

10/3/2023 4:20:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN- استضافت محافظة طولكرم ورشة عمل حول إدارة المياه العادمة الصناعية وذلك
بتنظيم من مجلس خدمات وادي الزومر وسلطة المياه الفلسطينية، وذلك بمشاركة كل من مسير أعمال المحافظة مصطفى طقاطقه، والقائم باعمال مدير الحكم المحلي حنين السيد، ورئيس بلدية طولكرم د. رياض عوض ورؤساء البلديات والمجالس المحلية وعادل ياسين ممثلاً عن سلطة المياه وبشار الشوا من مؤسسة ايكو فلسطين والعميد علي بواقنة مساعد مدير شرطة طولكرم، وأعضاء لجنة الصحة و السلامة العامة، والجهات المختصة بمؤسسة المحافظة.
وأكد طقاطقة على أهمية تنظيم مثل هذه الورشة والتي تتناول إدارة المياه العادمة الصناعية ومخرجات المصانع والمعاصر ، ومعالجتها حسب الأصول، لما لذلك من بعد بيئي وإقتصادي ووطني، مشدداً على تسليط الضوء على هذا الأمر وضرورة التعاون المشترك مع الجهات المختصة من اجل التخلص من المياه العادمة و الزيبار الناتجة من عصر الزيتون ومخلفات مياه المسالخ بطرق سليمة وصحيحة تعود على المواطن والمجتمع بالفائدة الكبيرة.
وأشاد طقاطقه بجهود القائمين على تنظيم هذه الورشة من جميع الشركاء والجهات المختصة، مؤكداً على الأخذ بالتوصيات ومتابعتها، مع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أهمية الوعي المجتمعي وكيفية تصرف المواطنين.

بدوره أشار ياسين الى ان هناك جهود اً مبذولةً من سلطة المياه و الجهات المختصة وبالتعاون مع الجميع لإيجاد الحلول المناسبة بادارة المياه العادمة الصناعية في منطقة وادي الزومر، بما يصب في مصلحة المواطن والبيئة والمجتمع.

MENAFN03102023000205011050ID1107178231

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث