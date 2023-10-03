حالة الطقس: أجواء خريفية والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الثلاثاء، خريفيا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا وبارداً في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء، أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق غائمةً جزئياً الى غائمة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الخميس غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب.