حالة الطقس: أجواء خريفية والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الثلاثاء، خريفيا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائمًا وبارداً في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
الأربعاء، أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق غائمةً جزئياً الى غائمة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويكون الجو الخميس غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب.
MENAFN03102023000205011050ID1107178230
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.