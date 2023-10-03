“السعودية للاستثمار الجريء” تستثمر 112.5 مليون ريال في صندوق شركة IMPACT46 الثالث

الرياض – أصداف نيوز :

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) استثمار 112.5 مليون ريال في صندوق شركة IMPACT46 الثالث.

وتعد شركة IMPACT46 من رواد الاستثمار الجريء في المملكة حيث كانت ضمن أوائل الشركات المرخصة من هيئة السوق المالية، وتركز استثماراتها على الشركات التقنية الناشئة من مختلف المراحل في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط.

وقّع الاتفاقية الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة“SVC”، والأستاذ عبدالعزيز العمران، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة IMPACT46، وبحضور الرئيس التنفيذي للاستثمار في“SVC” الأستاذة نورة السرحان، والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية الأستاذة هيفاء بهيان، والشريك الإداري ورئيس إدارة الأصول في شركة IMPACT46 الأستاذة بسمة السنيدي.

وكانت تقارير كشفت في يوليو الماضي أن السعودية تصدرت نظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2023 الذي شهد استثمارات تجاوزت 446 مليون دولار (1.67 مليار ريال).

يذكر أن“SVC” هي شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.

وتهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة وذلك عن طريق استثمار 2 مليار دولار أمريكي (7.5 مليار ريال). وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 43 صندوقا استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تم الاستثمار بها أكثر من 700 شركة