(MENAFN
- Perspective International) شركة جودادي تطلق أداة جديدة لتمكين العملاء من ترحيل مواقع ووردبريس بسهولة
الأداة تتيح للشركات الصغيرة نقل مواقع ووردبريس من الاستضافات الخارجية إلى جودادي بخطوات بسيطة
الرياض؛ 3 أكتوبر، 2023 – أعلنت جودادي، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: GDDY) عن إضافة أداة ترحيل موقع ووردبريس بشكل مدمج في الخدمات التي تقدمها، بما فيها استضافة المواقع واستضافة المواقع Plus ومنتجات استضافة ووردبريس المُدار، ما يساعد العملاء على توفير الوقت والمال عند ترحيل أي موقع ووردبريس من استضافة أي جهة أخرى إلى جودادي، وبين حسابات جودادي أيضاً.
ويمكن للعملاء الوصول إلى أداة الترحيل المجانية الجديدة بمجرد شرائهم إحدى خطط استضافة المواقع أو استضافة المواقع Plus أو استضافة ووردبريس المُدار. وحرصت الشركة على تطوير الأداة لمساعدة الشركات الصغيرة على إدارة حضورها على الإنترنت، وذلك من خلال تصميمها لتمكين رواد الأعمال من ترحيل أي موقع ووردبريس من استضافات الطرف الثالث إلى جودادي أو بين حسابي استضافة من جودادي.
كما تتضمن خطط استضافة جودادي دعماً فنياً متخصصاً للاستضافة على مدار الساعة مع ضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9%. وتشير هذه النسبة إلى مستوى الموثوقية والجاهزية من خلال تحديد الوقت التشغيلي المتواصل، ما يعني أن ارتفاعها يضمن وقتاً تشغيلياً أطول مع توفير خدمة موثوقة.
وتتيح أداة ترحيل موقع ووردبريس من جودادي للعملاء إمكانية ترحيل استضافة موقع ووردبريس الخاص بهم إلى جودادي بخطوات سهلة وسريعة. كما يمكن للعملاء الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية في ترحيل موقع ووردبريس الخاص بهم اختيار خدمة الترحيل المدفوعة التي تقدمها رعاية العملاء في جودادي.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جانلوكا ستاميرا، المدير الأول لقسم التسويق في أمريكا اللاتينية وشبه الجزيرة الإيبيرية لدى جودادي: "تساعد هذه الأداة المريحة وسهلة الاستخدام على توفير وقت وجهد رواد الأعمال المكسيكيين عند ترحيل مواقع ووردبريس من استضافات الطرف الثالث إلى جودادي. ويعكس إطلاق هذه الإضافة الجديدة التزام جودادي في تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة في المكسيك من خلال تزويدهم بالأدوات والرؤى والموارد اللازمة لتحقيق النجاح في رحلتهم الرقمية".
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