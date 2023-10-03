ارتفاع عوائد السندات وتراجع نشاط المصانع يؤثران على الأسواق الأوروبية

(MENAFN
) تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية الربع الرابع بفعل ضغط ارتفاع عوائد السندات، وسجلت انخفاضًا حادًا في نشاط المصانع بمنطقة اليورو. انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1 بالمئة، ليصل إلى أقل مستوى يومي منذ نهاية آذار. وارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لمدة عقد إلى 2.922 بالمئة, وهو أكبر مستوى لها منذ 12 سنة. يعزى هذا الانخفاض في الأسهم بشكل كبير إلى التوترات في أسواق السندات.
كما بحسب كريج إيرلام كبير محللي السوق لدى أواندا، "يرتبط انخفاض مؤشر ستوكس ارتباطًا وثيقًا بما نشهده في أسواق السندات خلال هذه المرحلة. ما زلنا نرى ارتفاع العوائد وربما يثير ذلك قلق بعض المستثمرين".
كذلك بينت تقارير استمرار تراجع نشاط المصانع في منطقة اليورو بشكل قوي وواسع النطاق في شهر أيلول، حيث تعدى معدل تقلص الطلب بوتيرة نادرة منذ عام 1997.
في حين يؤثر هذا التقلص في الأسواق بشكل كبير على الأسهم الأوروبية، اذ سقط المؤشر داكس الألماني بمعدل 0.9 بالمئة. وفيما يتعلق بشركات مزودة لقسائم الشراء والبطاقات المدفوعة مقدمًا، فقد تأثرت بتصريحات وزير فرنسي حول الزام حد أقصى للعمولات على قسائم شراء الوجبات في فرنسا، حيث هبط سهم إدينريد بنسبة 11 بالمئة وخسر سهم منافسها سوديكسو 3.3 بالمئة.
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