زيادة الإنفاق الدفاعي في روسيا يؤثر على الاقتصاد والسياسة الداخلية

(MENAFN
) تشير خطط الحكومة الروسية إلى أن الإنفاق الدفاعي سيشكل جزءًا كبيرًا من موازنتها للسنة القادمة، حيث من المتوقع أن يصل إلى حوالي ثلث الإنفاق الإجمالي للبلاد في تلك الفترة. يأتي هذا في ضوء استمرار روسيا في توجيه مواردها نحو مواصلة حربها في أوكرانيا. وتعتزم الحكومة الروسية أيضًا زيادة الاقتراض الحكومي لتمويل ما تصفه بـ "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في السنوات القادمة، وهو ما يعتمد بشكل كبير على رفع إيرادات الذهب الأسود والغاز إلى مستويات ما قبل الحرب.
كما وفقًا للوثائق المالية التي تم نشرها من وزارة المالية الروسية والتي تحدد الخطط المالية للحكومة في الفترة من 2024 إلى 2026، من المقرر أن يصل إجمالي الإنفاق في قسم "الدفاع الوطني" من الموازنة الروسية إلى 10.78 تريليون روبل (حوالي 109 مليار دولار) في 2024، وهو ما يشكل نسبة 29.4 بالمئة من إجمالي الإنفاق المقرر والبالغ 36.66 تريليون روبل.
كذلك يُشير هذا إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي مقارنة بالأعوام الماضية. ويجدر بالذكر أن وزارة المالية كانت قد خصصت 6.41 تريليون روبل للدفاع في ميزانية هذه السنة، أي ما نسبته 21.2 بالمئة من إجمالي الإنفاق. وعلى الرغم من ذلك، لفت أنطون سيلوانوف, وزير المالية الروسي, إلى أن الإنفاق الإجمالي سيكون أكثر من المحدد بنسبة تصل إلى 33.5 تريليون روبل.
في حين يشير إلى أن الإنفاق الدفاعي سيكون أكبر بكثير مما كان متوقعًا في البداية. وتأتي هذه الزيادة في الإنفاق الدفاعي في سياق استمرار الوضع الاقتصادي والسياسي الراهن في روسيا والذي يستند بصورة كبيرة على الطلب المحلي وتمويل الحروب المستمرة في مناطق كأوكرانيا.
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