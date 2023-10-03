الأسهم الأوروبية ترتفع في الربع الرابع بعد تجنب الإغلاق الحكومي في أمريكا

(MENAFN
) بدأت الأسهم الأوروبية الربع الرابع من هذا العام بنيل أرباح متواضعة في جلسة التداول يوم الاثنين الموافق 2 تشرين الأول. وذلك بعدما تفادت أمريكا الدخول في إغلاق حكومي، فيما ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر اعلان تقارير نشاط المصانع للحصول على مؤشرات عن أداء الشركات في منطقة اليورو.
كما شهد السهم ستوكس 600 الأوروبي صعوداَ بنسبة 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0717 بتوقيت غرينتش، بعد أن اختتم الربع القبل الأخير من 2023 منخفضًا بحوالي 2.5 بالمئة يوم الجمعة الماضي.
كذلك شهدت العقود الآجلة في وول ستريت ارتفاعًا بعد موافقة الكونغرس الأميركي على مشروع قانون تمويل مؤقت في وقت متأخر من يوم السبت الموافق 30 أيلول. وهذا الإجراء تسبب في تفادي رابع إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية الأميركية في 10 سنوات.
في حين يترقب مستثمري الأسواق الأوروبية الآن صدور تقارير النشاط الصناعي في منطقة اليورو المتكهنة لهذا اليوم. وفيما يخص أداء الأسهم الفردية، ارتفع مؤشر فيفاندي بنسبة 3.3 بالمئة عقب زيادة مصرف باركليز توصيته لسهم شركة الإعلام الفرنسية إلى أنه يستحق أكثر من قيمته الحالية.
وشهد مؤشر بي.أيه.إي سيستمز صعوداَ بنسبة 2.1 بالمئة عقب إعلان بريطانيا عن توقيع عقد بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني (ما يعادل 4.89 مليار دولار) مع شركة الصناعات الدفاعية. وذلك في ضوء برنامج أمني يُعرف ببرنامج "أوكوس"، والذي يشمل تصنيع غواصات هجومية بالتعاون مع أستراليا وأمريكا.
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