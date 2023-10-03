المعونة: استكمال صرف المخصصات لـ 30 ألف منتفع اليوم عبر البنوك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصدقال مساعد المدير العام للشؤون الفنية في صندوق المعونة الوطنية ايمن رباع إن 190 ألف أسرة من المنتفعين استلموا مستحقاتهم لشهر أيلول الماضي منذ الخميس الماضي لغاية اللحظة من أصل 220 ألف أسرة .



وأضاف رباع اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن 30 ألف منتفع تأخرت مستحقاتهم بسبب دمج برنامجي المعونة الشهرية والدعم النقدي الموحد والذي نتج عنه مشكلة تقنية تم حلها مع البنك المركزي.



وأكد أنه سيتم تحويل المخصصات المتبقية لـ 30 ألف منتفع ظهر اليوم الثلاثاء عبر البنوك .



ولفت أن الصندوق وسع برامجه بدعم 100 ألف منتفع إلى 220 ألف منتفع من عام 2019 إلى عام 2023 مؤكداً أنه تم زيادة ميزانية الصندوق من 100 مليون دينار إلى 247 مليون دينار.



وكان مواطنون اشتكوا من تأخر موعد صرف مخصصاتهم الشهرية من صندوق المعونة الوطنية برغم تأكيد الصندوق تحويل المخصصات منذ يوم الخميس الماضي.

