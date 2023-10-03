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مواجهات مع الاحتلال في جنين

10/3/2023 3:12:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، في قرية رمانة غرب جنين.


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية رمانة بعد اقتحامها، وشن الاحتلال حملة تفتيش وتمشيط واسعة في مركز القرية، أطلق خلالها قنابل الصوت والغاز السام والأعيرة المعدنية، دون أن يبلغ عن إصابات.


وفا


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