مواجهات مع الاحتلال في جنين
التاريخ
10/3/2023 3:12:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، في قرية رمانة غرب جنين.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية رمانة بعد اقتحامها، وشن الاحتلال حملة تفتيش وتمشيط واسعة في مركز القرية، أطلق خلالها قنابل الصوت والغاز السام والأعيرة المعدنية، دون أن يبلغ عن إصابات.
وفا
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