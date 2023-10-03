Tuesday, 03 October 2023 10:55 GMT

هند البلوشي توضح تطورات أزمة شقيقتها مرام الصحية

10/3/2023 3:12:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طمأنت الفنانة الكويتية هند البلوشي جمهورها على صحة شقيقتها مرام، التي تعرضت مؤخرا لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى، مشيرة إلى أنها بخير وتتمتع بصحة جيدة.


وأضافت هند أن حالة مرام مستقرة، حيث أنهت رحلة علاجها بالرعاية المركزة بعدما مكثت فيها لعدة أيام، مبينة مغادرتها المستشفى بشكل نهائي.


وقالت هند، خلال لقاء لها مع برنامج "عالسيف": "أنا أحب أطمئن محبيها اللي يظنون أنها ما زالت في الرعاية المركزة، لا حبايبي أحب أطمئنكم مرام بخير بفضل الله ودعائكم الخالص، وهي بخير وفي بيتها وبين عيالها من زمان".

فوشيا

MENAFN03102023000208011052ID1107177883

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث