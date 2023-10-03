هند البلوشي توضح تطورات أزمة شقيقتها مرام الصحية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طمأنت الفنانة الكويتية هند البلوشي جمهورها على صحة شقيقتها مرام، التي تعرضت مؤخرا لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى، مشيرة إلى أنها بخير وتتمتع بصحة جيدة.



وأضافت هند أن حالة مرام مستقرة، حيث أنهت رحلة علاجها بالرعاية المركزة بعدما مكثت فيها لعدة أيام، مبينة مغادرتها المستشفى بشكل نهائي.



وقالت هند، خلال لقاء لها مع برنامج "عالسيف": "أنا أحب أطمئن محبيها اللي يظنون أنها ما زالت في الرعاية المركزة، لا حبايبي أحب أطمئنكم مرام بخير بفضل الله ودعائكم الخالص، وهي بخير وفي بيتها وبين عيالها من زمان".

فوشيا