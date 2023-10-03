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رجل السير داود... النشمي الذي يتألق بعمله كل صباح - فيديو

10/3/2023 3:12:17 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت مديرية الأمن العام، اليوم، فيديو يوثق أوقات قيام رجل سير اسمه داود بمهامه عند منطقة دوار الداخلية في عمان.
وقالت المديرية، في تعليقها على الفيديو:" هناك حيث تنبض الحياة بالقرب من تلك المنطقة التي تشكل شريان حياة نابض في قلب العاصمة بطاقة صباحية إيجابية يبثها داود بحب بلده وأهله وعمله".
وأضافت:" مركبات ومشاة والاف الحركات اليومية تمر من المكان بضجيجها وأصواتها ولكل منها حكاية وقصة، فمن مبتسم لغاضب لمتعجّل أو لمن يمشي على مهل، كلهم يمرون ويغادرون المكان، ويبقى الوكيل داود ثابت على دوار الداخلية، يحاكي عراقة عمان بصوت صافرته، وحركاته التي لا تنتهي وكأنها سيل من الطاقة تتدفق في أوصاله ويهديها لصباحات الوطن".


وكان "برنامج الوكيل عبر راديو هلا" قد سلّط الضوء على جهود رجل السير داود في وقت سابق، من خلال اتصال من أحد المواطنين الذي أرسل مقطع فيديو لرجل السير وهو يؤدي عمله بهمة ونشاط.


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