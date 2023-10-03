الأمانة: إشارة الشميساني الجديدة ما زالت في مرحلتها التجريبية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصدأكد المدير التنفيذي لعمليات المرور في أمانة عمان الكبرى المهندس محمد الفاعوري أن إشارة الشميساني التي بدأ العمل فيها منذ يوم الأحد الماضي ما زالت في المرحلة التجريبية.



وقال الفاعوري، عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الثلاثاء، إن الأمانة وبالتعاون مع إدارة السير تراقبان الواقع المروري للوقوف على أوقات الذروة وساعات الحركة في أوقات متفرقة لتطبيق البرامج على الإشارة من أجل الوصول إلى أفضل حل مروري لتلك المنطقة.



وأضاف أن تعداد الحركة المرورية على دوار الشميساني كان يصل إلى 6 آلاف مركبة في الساعة ويتم تنظيم دخول وخروج المركبات من خلال رجل سير، لافتا إلى أن الدوار لا يحتمل مرور أكثر من 4 آلاف مركبة وأصبح من الواجب تفعيل إشارة ضوئية.



وأشار الفاعوري أنه سيتم مراقبة الحركة المرورية في أوقات مختلفة وخاصة في الفترة 7-9:30 صباحا وفي الفترة المسائية مع خروج الموظفين من أماكن عملهم وهي وقت الذروة، مبينا أن المراقبة ستأخذ بعض الوقت ولا يمكن الوصول إلى حل مروري خلال يوم أو يومين.



وبيّن أن الأسلاك الظاهرة على الإشارة الضوئية ما زالت ظاهرة للعيان وذلك من إجراء أعمال الحفريات مرة واحدة وذلك للحفاظ على الصورة البصرية للشوارع.



وكان اشتكى عدد من السائقين من وجود أزمات مرورية على دوار الشميساني وذلك بعد بدء العمل بالإشارة داعين إلى إيجاد حل مروري للتقليل من الاختناقات المرورية.