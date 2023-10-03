تعيين عدد من موظفي الداخلية بوظيفة مدير قضاء - أسماء

تعيين عدد من موظفي الداخلية بوظيفة مدير قضاء - أسماء
التاريخ
10/3/2023 3:12:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية تعيين عدد من موظفي الوزارة بوظيفة مدير قضاء، اعتباراً من تاريخ 4/10/2023 وهم :
شبلي نواش مسلم العميان
صالح راتب صالح المجالي
قيس راضي ساري حداد
محمود عوض خلف زريقات السلايطة
غيث محمد خالد عبيدات
عبدالله شهاب مضفي ابو وندي
عبدالكريم محسن عواد ابو دلو
ايمن مدالله ابراهيم الذيابات
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