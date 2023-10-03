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سعر جرام الذهب في فلسطين

10/3/2023 3:11:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-جاءت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، اليوم الثلاثاء، وفقًا للشيكل "الإسرائيلي" والدولار الأمريكي، على النحو التالي: -



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