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الشرطة الإسرائيلية تحذر: المسيرات ضد حكومة نتنياهو باتت هدفًا للهجمات الفلسطينية

10/3/2023 3:11:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-حذر مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، قادة الاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو، من أن المسيرات التي ينظمونها باتت هدفًا للخلايا المسلحة وكذلك لمن وصفهم بـ "الإرهابيين" الذين يحاولون تنفيذ هجمات فردية.


وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن هذا التحذير جاء خلال اجتماع عقد بين شبتاي، وبعض قادة الاحتجاجات، بعد أيام قليلة من هجوم شارع نحلات بنيامين في تل أبيب، والذي تم إحباطه بعد اكتشاف قوة من أمن بلدية المدينة لمسلح فلسطيني، وواجهوه، ما أدى لمقتل أحدهم، قبل أن يتم تصفيته. (الشهيد كامل أبو بكر من جنين).


ووفقًا للصحيفة، فإن شبتاي أكد أن التقييمات تشير إلى أن المنفذ حينها كان يسعى للوصول إلى منطقة التظاهرة في شارع كابلان.


وأخبر شبتاوي وقادة الشرطة الذين شاركوا في الاجتماع، قادة الاحتجاجات، أن هناك تحذيرات استخباراتية حول نوايا فلسطينية لتنفيذ هجمات ضد المتظاهرين، وأن هذا بات يمثل تهديدًا حقيقيًا.


وبحسب مصادر شاركت في الاجتماع، طلب قادة الشرطة الإسرائيلية، من قادة الاحتجاجات، التأكد من ضرورة التنسيق المسبق مع الشرطة لتأمين المسيرات في ظل تزايد المخاطر الأمنية.


ويتوقع أن تتوسع التظاهرات الشهر المقبل مع عودة الكنيست للمداولات الخاصة بالتشريعات القضائية.

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