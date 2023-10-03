أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الاسرائيلي

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الاسرائيلي
التاريخ
10/3/2023 3:11:55 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- جاءت أسعار صرف العملات، اليوم الثلاثاء، حسب سلطة النقد على النحو الآتي:
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