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ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل

10/3/2023 3:11:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-ارتفع عدد المصابين بفيروس“كورونا” في إسرائيل، إلى 350، بعد انتشار المتحور الجديد منه.

وذكرت القناة العبرية السابعة،
بأن 70 حالة من بين المصابين توصف بأنها "خطيرة".

وتستعد المستشفيات الإسرائيلية لاستقبال مزيد من المصابين في الفترة المقبلة.


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