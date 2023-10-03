ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل

ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل
التاريخ
10/3/2023 3:11:55 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-ارتفع عدد المصابين بفيروس“كورونا” في إسرائيل، إلى 350، بعد انتشار المتحور الجديد منه.
وذكرت القناة العبرية السابعة،
بأن 70 حالة من بين المصابين توصف بأنها "خطيرة".
وتستعد المستشفيات الإسرائيلية لاستقبال مزيد من المصابين في الفترة المقبلة.
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