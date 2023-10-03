أوكرانيا تبني أول مدرسة تحت الأرض في خاركيف

MENAFN - Palestine News Network ) كييف/PNN- قال رئيس بلدية خاركيف إن المدينة الواقعة بشرق أوكرانيا ستبني أول مدرسة كاملة تحت الأرض في البلاد، لحماية التلاميذ من الهجمات الروسية بالقنابل والصواريخ.

وكتب رئيس البلدية إيهور تيريخوف على تطبيق تيليجرام: "ملجأ كهذا سيمكّن الآلاف من أطفال خاركيف من مواصلة تعليمهم الآمن المباشر حتى خلال التهديدات الصاروخية".

وبينما اضطر عدد كبير من المدارس في المناطق الواقعة على الخطوط الأمامية للتدريس عن بعد خلال الحرب، أقامت خاركيف نحو 60 فصلًا دراسيًّا منفصلًا في محطات المترو قبل بدء العام الدراسي في الأول من سبتمبر/ أيلول؛ ما أتاح مساحة تكفي أكثر من 1000 تلميذ.

وهناك أجزاء من مدينة خاركيف تبعد أقل من 35 كيلومترًا من الحدود الروسية وتعرضت لهجمات صاروخية شبه يومية.

وأدت الحرب، التي لا تلوح لها نهاية في الأفق، إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين من المدنيين.

وتقول وزارة التعليم الأوكرانية إن 363 مؤسسة تعليمية دمرت وتضرر ما يقرب من 3800 في أنحاء البلاد.

ولم يتضح على الفور حجم المدرسة الجديدة أو متى سيتم افتتاحها.



