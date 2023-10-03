Tuesday, 03 October 2023 10:54 GMT

البنك الدولي: 1.2 % ارتفاع على أسعار الغذاء في الأردن نهاية آب الماضي

10/3/2023 3:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1.2% لنهاية شهر آب الماضي، وفق تقرير شهري للبنك الدولي، وذلك بالتزامن مع استمرار ارتفاع تضخم أسعار الغذاء في العالم.
وبيّن التقرير، أن أسعار الأغذية في الأردن استمرت في الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، بعد أن ارتفعت بنسب 0.6% في تموز الماضي، رغم تراجعها 1% بنهاية حزيران الماضي، و1.9% بنهاية أيار الماضي.
وأشاد تقرير البنك الدولي بإقرار الحكومة في تموز الماضي، نظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2023 في وزارة الزراعة، بهدف الاستجابة لتغير المناخ والأزمات الغذائية.

MENAFN03102023000208011052ID1107177871

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث