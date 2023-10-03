الذهب يسجل أطول سلسلة خسائر منذ آب 2022

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1817 دولارا للأوقية، في حين هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1833.40 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 20.77 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى في 6 أشهر ونصف.

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