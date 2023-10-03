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الذهب يسجل أطول سلسلة خسائر منذ آب 2022

10/3/2023 3:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الثلاثاء، أطول سلسلة خسائر منذ آب 2022، مع استمرار عمليات البيع، بعدما أكد عدد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي على احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما تصدر بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة اليوم.


وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1817 دولارا للأوقية، في حين هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1833.40 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 20.77 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى في 6 أشهر ونصف.

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