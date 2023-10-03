مجلس الاحتياط الاسترالي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير

(MENAFN
) أعلن مجلس إدارة بنك احتياط أستراليا (البنك المركزي) قرارًا مهمًا بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث استمرت نسبته عند مستوى 1.4 بالمئة, جاء هذا القرار بعد اجتماع المجلس الأخير له، حيث تمت مناقشة الوضع الاقتصادي الحالي والتوقعات المستقبلية.
كما أكد المحافظ الجديد للمصرف المركزي الاسترالي ميشيل بولوك، فيما يتعلق بتلك القرارات، في تقرير السياسة النقدية، أن المصرف قد يحتاج في المستقبل إلى تشديد السياسة النقدية بناءً على التطورات الاقتصادية والمالية. وأكد على إصرار مجلس الإدارة على تحقيق هدف خفض معدل التضخم إلى النطاق المستهدف.
كذلك لفت المحافظ إلى أن البيانات الأخيرة توحي بمناخ اقتصادي يمكن أن يؤدي في المستقبل إلى عودة معدل التضخم إلى النطاق المستهدف. وأوضح أن زيادة أسعار الفائدة تعمل على تحقيق توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب في الاقتصاد الأسترالي.
ومن المتكهن أن يستمر المصرف المركزي الاسترالي في مراقبة تطور نسبة تضخم أسعار المستهلكين، والذي يشهد تراجعًا في الفترة الحالية، بهدف استعادة استقراره وتحقيقه في النطاق المستهدف والمتراوح بين 2 و3 بالمئة سنويًا.
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