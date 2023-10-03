المستثمرون الأجانب أساس نجاح الاكتتابات العامة في شركات التكنولوجية الهندية





يتمتع المستثمرون الأجانب بالقدرة على إجراء أو إيقاف الاكتتابات العامة الأولية القادمة في مجال التكنولوجيا في الهند، وسط حذر الصناديق المحلية بشأن دعم المشاريع الناشئة الخاسرة.

في النصف الأول من عام 2023، ضاعف مستثمرو المحافظ الأجنبية ممتلكاتهم ثلاث مرات تقريبًا في ثلاث شركات ناشئة ويمتلكون الآن 33.3% من خدمة توصيل الطعام“زوماتو”، ، و22.7% من شركة الخدمات اللوجستية“دلهيفيري”، و16.8% من مزود الخدمات المالية“باي تي إم”، إضافة إلى تضاعف حصتهم في شركة التأمين الناشئة“بوليسي بازار” إلى ما يقرب من 30%، كما ارتفعت النسبة مرة ونصف في شركة“نيكا” إلى 10%.

وفي المقابل، امتلكت المؤسسات المحلية في يونيو 9.9% من“زوماتو”، و14.6% من“دلهيفيري”، و3.5% من“باي تي إم”، و15.4% من“بوليسي بازار”، و11.6% من“نيكا”، حسب ما نقلته مجلة“نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.

يقول المحللون إن هذا الاختلاف يسلط الضوء على إلمام المستثمرين الأجانب بالشركات العامة عالية القيمة التي تتكبد خسائر في الوقت ذاته، خاصة في الولايات المتحدة، وتحفظات المستثمرين المحليين بشأن مثل هذه المشاريع.

وقال كرانثي باثيني، مدير استراتيجية الأسهم لدى شركة“ويلث ميلز سيكيوريتيز” الاستشارية، إن“المستثمرين الأجانب متحمسون بشأن الآفاق المتنامية للاقتصاد الهندي، وهذه الشركات التي تبدو واعدة على المدى الطويل، فهم معتادين على رؤية مثل هذه الشركات في الخارج أكثر من المستثمرين المحليين”.

قامت بعض الشركات الأعلى قيمة، مثل شركة متاجر التجزئة للعناية بالأطفال“فيرست كراي” وشركة الضيافة الناشئة“أويو” ومتاجر النظارات بالتجزئة“لينسكارت” وشركة التنقل“أولا” وشركة توصيل الطعام“سويجي” بإحياء خطط طرح أسهمها للاكتتاب العام.

كما حصلت شركة“نافي” للخدمات المالية والعلامة التجارية للسلع الاستهلاكية“ماما إيرث” بالفعل على موافقة الجهات التنظيمية لطرح أسهمها للاكتتاب العام.

كانت هذه الشركات الناشئة قد أوقفت خطط إدراجها العام الماضي وسط انهيار سوق الأسهم الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية ورفع البنوك المركزية حول العالم لأسعار الفائدة بشكل حاد، وتضررت آفاقهم أيضًا بسبب اللامبالاة العامة تجاه شركات التكنولوجيا المدرجة التي تتكبد خسائر.

فعلى سبيل المثال، وصلت أسهم“زوماتو” و“باي تي إم” و“بوليسي بازار” إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق خلال العام الماضي، لكنها تعافت منذئذ بعد أن خفضت الشركات خسائرها.

تأمل الشركات الناشئة المقيدة بالاكتتاب العام الأولي الآن الاستفادة من ارتفاع السوق الناجم عن طفرة النمو التي فاقت نظيراتها الآسيوية مثل فيتنام وتايلاند وإندونيسيا والفلبين، فيما تظهر الصين علامات على الوقوع في ركود اقتصادي.

لا شك أن تدفق الاستثمارات الأجنبية سيكون حاسمًا بالنسبة لبعض الاكتتابات العامة الأولية، خاصة عمليات التعويم الأكبر مثل تلك الخاصة بـ”أويو” و“فيرست كراي” و“سويجي”، حيث يمكن أن يتراوح الطلب بين 500 مليون دولار إلى مليار دولار، وفقا للمسؤولين التنفيذيين المطلعين على خططهم.

بلغت الاكتتابات العامة الأولية في الهند ذروتها في عام 2021، عندما أدرجت 63 شركة في البورصات الرئيسية، وجمعت 1.18 تريليون روبية هندية، كما أن هناك 59 شركة صغيرة أخرى مدرجة في البورصات مخصصة للأعمال التجارية برأس مال مدفوع يقل عن 250 مليون روبية.

وهذه الاكتتابات العامة الأولية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة جمعت ما يصل إلى 7.46 مليار روبية.

وبالنسبة لعدد الصفقات، فقد هيمنت قوائم الشركات الصغيرة والمتوسطة على عمليات الاكتتاب العام خلال العام الجاري.

وفي الفترة بين يناير وأغسطس، جمع ما يصل إلى 99 من هذه الاكتتابات العامة الأولية 24.52 مليار روبية، كما أدرجت 22 شركة في البورصات الرئيسية خلال نفس الفترة الزمنية والتي جمعت بدورها 150.52 مليار روبية، بحسب منصة البيانات“برايم داتا بيز”.

كان أكبر طرح عام أولي في الهند حتى الآن خلال العام الجاري هو طرح 43.2 مليار روبية“أي ما يعادل 525 مليون دولار” لصالح شركة“مانكايند فارما”.

عن ذلك، أوضح أبهيشيك باسوماليك، كبير مستشاري الأسهم في شركة الاستثمار“إنتلسينس”، أن شهية المستثمرين الأجانب للشركات الناشئة الخاسرة أو المربحة قليلاً كانت“تعتمد على تكلفة رأس المال وتوقعات العائد”.

وقال باسومليك:“إذا أخذ الصندوق أموالاً من مستثمرين هنود، فإن توقعات العائد ستكون أعلى من توقعات الصندوق الذي جمع أموالاً من الأسواق الغربية”.

كثفت المؤسسات الأجنبية استثماراتها في الهند مع توجهها إلى الأسواق الناشئة سعيًا وراء عوائد مربحة بعد أن أوقفت البنوك المركزية آلات رفع أسعار الفائدة، وبلغت استثماراتهم في الأسهم الهندية بين يناير وأغسطس 1.35 تريليون روبية.

تشير منصة البيانات“برايم داتا بيز” إلى أن المؤسسات الأجنبية في يونيو استحوذت على 37.85% من الأسهم الحرة في سوق رأس المال الهندي، بينما استحوذ المستثمرون المحليون على 32.10%، ويمثل مروجو الشركات ومستثمرو الأسهم الخاصة ومساهمو التجزئة وغيرهم الباقي.

يعد إحياء الاكتتاب العام أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للشركات الهندية الناشئة وشركات رأس المال الاستثماري، فقد اجتذبت البلاد مليارات الدولارات من رأس المال الخاص خلال العقد الماضي، حيث راهنت شركات رأس المال الاستثماري على الطبقة المتوسطة المزدهرة وتزايد عدد السكان الذين يتقنون استخدام الإنترنت.

ومع ذلك، فإن الافتقار إلى عمليات خروج مربحة أثار تساؤلات حول قدرة السوق على تحقيق عوائد ذات مغزى.