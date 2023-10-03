ماهى اتفاقيات مبادلة العملة؟ وكيف تعمل؟





لجأت مصر لإبرام اتفاق لتبادل العملات مع البنك المركزى الإماراتى بقيمة تعادل 1.36 مليار دولار، فى ظل ما تعانيه من أزمة عملة أجنبية ظهرت بقوة عقب خروج الأموال الساخنة عقب حرب روسيا وأوكرانيا ضمن موجة أوسع للهجرة من الأسواق الناشئة مع تشديد السياسات النقدية بوتيرة عنيفة فى الأسواق المتقدمة، فماذا نعرف عنها وكيف تستفيد مصر منها؟

قال هانى جنينة، رئيس قطاع الاستثمار فى“كايرو كابيتال”، إن الاتفاق أشبه بالاستثمار فى أذون الخزانة مع تحوط الإمارات من مخاطر سعر الصرف.

أوضح:”ستحول الإمارات لمصر 5 مليارات درهم وتحصل على 42 مليار جنيه، لمدة عام على سبيل المثال، وستحتفظ بالجنيهات، مع تحديد سعر صرف وقت الاسترداد”.

أضاف أنه بفرض استثمار الإمارات الجنيه فى أذون بفائدة 20%، ستصبح قيمة ما ستسترده 50.4 مليار جنيه بعد إضافة الفوائد وقيمتها نحو 8.4 مليار جنيه، وإذا كان سعر الصرف الآجل للدولار المتفق عليه هو 35.3 جنيه ستسترد الإمارات حينها 1.43 مليار دولار أى 5.25 مليار درهم.

بحسب صندوق النقد الدولى، فإن اتفاقيات تبادل العملة يتم اللجوء لها للتغلب على قيود سوق الصرف الأجنبى، وفى ظل أن معظم الأسواق المتقدمة قد ألغت معظم القيود بالفعل، فيتم اللجوء إليها للتحوط للاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل وذكر أن البنك الدولى كان أول من قدم تبادل العملة فى 1981 فى اتفاقيات امتدت لـ10 سنوات ليحصل على المارك الألمانى والفرنك السويسرى.

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية حينما بدأت فى 2007، عمدت البنوك الأجنبية التى لها قدرة محدودة على الوصول للدولار لتجنب الإقراض به فى ظل شكوكها حول الجدارة الائتمانية للعملاء ومنها البنوك المناظرة لها، ورفع ذلك تكلفة الإقراض.

“النقد الدولى”: الاتفاقات تخفف ضغط السيولة عن الأسواق

أوضح أنه من أجل حل تلك المعضلة، اتفقت البنوك المركزية فى الدول المتقدمة على تقديم خطوط مبادلة للعملة فيما بينها، فى ظل عدم قدرتها على توفير سيولة دولارية للبنوك المحلية مع محدودية الاحتياطيات الأجنبية التى يحتفظون بها.

وقال إنه فى هذا السياق أطلق الفيدرالى الأمريكى خطوط لمبادلة العملات، مع البنوك المركزية الأخرى لتخفيف ضغوط السيولة بالعملة الأجنبية، وبحسب دراسة نقلها الصندوق، فإن خطوط مبادلة العملة لعبت دور فى تحجيم مخاطر السيولة على المستوى النظامى.

ولفت الصندوق إلى أنه فى 2007 و2008 تم ترتيب اتفاقات مبادلة ثنائية، وكذلك تم إطلاق شبكة لخطوط تبادل العملات، ومنذ ذلك الحين باتت تلك الاتفاقات أحد الخيارات المتاحة للأسواق الناشئة والمتقدمة لاستخدامها لدعم الاحتياطيات.

وأبرمت مصر اتفاق لمبادلة العملة مع الصين فى 2016 وتم تجديدها مرتين بعد ذلك، وبلغت أرصدتها 2.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضى وفق بيانات البنك المركزى.

كيف تستفيد مصر من اتفاقية العملة؟

يرى جنينه أن الاتفاقية تعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، وتساعد مصر على دعم قيمة الجنيه المصري، وتساهم فى حصول الإمارات على عائد استثمارى جيد مع وجود المخاطر التقليدية أو أن سعر صرف الجنيه قد لا ينخفض للحد الموجود فى العقود الآجلة.

وتوقع أن تستخدم مصر حصيلتها فى سداد الديون، مستبعدًا أن يتم توجيهها للإفراج عن البضائع فى الموانئ والتى قدرت مصلحة الجمارك فى حوار لـ”البورصة” قيمتها بنحو 4.7 مليار دولار.

وذكر جنينة، أن تقدم مصر فى توفير السيولة بالعملة الأجنبية سواء عبر الاقتراض من خلال الاتفاقية أو برنامج الطروحات الذى أنجزت مصر 50% من مستهدفاته حتى يونيو 2024، يقرب مصر من الاتفاق مع الصندوق.

وتوقع أن يسهم إغلاق الفجوة التمويلية بجانب بعض الإصلاحات الهيكلية الأخرى فى زيادة مصر لحجم برنامجها مع صندوق النقد الدولى، كما حدث مع باكستان، وهو بدوره ما يسهل الحصول على تمويلات من المؤسسات الدولية الأخرى مثل البنك الدولى سواء من برامج قائمة أو عبر برامج جديدة.

وقال هشام حمدى، محلل القطاع الاستهلاكى فى بنك الاستثمار ((نعيم))، إن اتفاقية مقايضة العملات بين مصر والإمارات ليس لها أى تأثير ملموس على تحرك سعر الصرف؛ نظرًا إلى أن الـ 1.36 مليار دولار الذى ستوفره الدولة وراء الاتفاقية مبلغ ضئيل لا يكفى حتى للإفراج عن البضائع المحجوزة فى الموانئ.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الاتفاقية الثنائية بين مصر والإمارات خطوة إيجابية نحو عقد المزيد من تلك الاتفاقيات بين الدول والبنك المركزى المصرى، مشيرًا إلى أنه لو تكررت تلك الاتفاقية مع البنك المركزى الروسى سيساعد على استقرار سعر الصرف.

أشار إلى أن الدولة تحتاج لعودة الأموال الساخنة التى خرجت فى شهر مارس 2022 خلال الحرب الروسية الأوكرانية حتى نتأكد أن سعر الصرف لا يتجه للصعود مرة أخرى.

وعن تأثير عقد اتفاقية مصر والإمارات على قرار تعويم الجنيه، أوضح ((حمدى))، أن البنك المركزى لن يصدر قرار التعويم إلا عندما يتأكد من وجود تدفقات مالية كافية من الخارج.

وأشار إلى ضرورة حدوث تغيرات هيكلية فى الاقتصاد المصرى من خلال الاعتماد على الصناعة الوطنية وحصر للسلع غير الضرورية التى تستوردها الدولة من الخارج.

تقى أيمن وأحمد غنيم