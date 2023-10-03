الألمان يتجاهلون الكآبة الاقتصادية في مهرجان أكتوبر فيست

MENAFN - Al-Borsa News) عانت ألمانيا من ركود اقتصادي لأكثر من عام، نتج عنه ارتفاع في تكاليف الطاقة أدى إلى فشل التعافي الهش لاقتصاد البلاد بعد الوباء.

تظل التوقعات الاقتصادية قاتمة، إذ تشير التوقعات المشتركة لمراكز الأبحاث الاقتصادية الرائدة في البلاد إلى إمكانية انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% خلال العام الحالي، وفي الربيع قالوا إنه سينمو بنسبة 0.3%.

صرح أوليفر هولتيمولر، من معهد هالي للأبحاث الاقتصادية، إن الصناعة الألمانية واستهلاك القطاع الخاص يتعافيان“بشكل أبطأ مما كنا نتوقع في الربيع”.

وقال الباحثون إن التضخم المرتفع بشكل مستمر يؤذي المواطنين العاديين، وإن ارتفاع أسعار الفائدة أضعف قطاع البناء، كما أن انعدام اليقين الناجم عن سياسات الطاقة غير المنتظمة التي تنتهجها الحكومة يُفسد الأجواء في مجالس الإدارة الألمانية.

كان هناك بصيص أمل واحد، وهو القوة الشرائية الألمانية، الذي تقول مراكز الأبحاث إنه آخذ في النمو.

كما انخفضت أسعار الطاقة من أعلى مستوياتها في عام 2022، وارتفعت أسعار الصادرات بقوة، الأمر الذي يشير إلى نجاح الشركات في تمرير زيادات الأسعار إلى عملائها الدوليين، حسب ما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

مع ذلك، كان ارتفاع الأجور هو العامل الأهم، إذ يُتوقع ارتفاع الدخل بشكل عام، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى العلاوة الأساسية للباحثين عن عمل التي قدمتها الحكومة في أواخر العام الماضي وزيادة المعاشات التقاعدية المقررة لعام 2024.

تعليقًا على الأمر، قال ستيفان كوثس، مدير معهد“كايل” للاقتصاد العالمي، إن“الأجور والدخل التحويلي مثل مدفوعات الإعانات سترتفع بشكل كبير في النصف الثاني من عام 2023 ثم بشكل أكبر في العام المقبل، وهذا يعني تدفق قوة شرائية أكثر إلى الأسر الخاصة وهذا بدوره سيعزز قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالاستهلاك”.

وأظهرت الأرقام الصادرة في أغسطس أن الأجور الألمانية ارتفعت بوتيرة سنوية قياسية بلغت 6.6% في الربع الثاني، وهو أعلى معدل زيادة منذ بدء السجلات في عام 2008.

هذا الأمر عزز نمو الأجور السنوية الألمانية فوق معدل تضخم أسعار المستهلك في البلاد للمرة الأولى منذ عام 2021، ويبدو أن دخل الأسر بدأ أخيرًا في اللحاق بتكاليف المعيشة.

وقال كوثس إن“الاستهلاك الخاص كان ضعيفًا للغاية، وقد تسبب ذلك في مشاكل حقيقية في الماضي، خاصة مع بداية العام، لكن هذا يتغير الآن”.

كما يبدو أن الضغوط التضخمية تتراجع أيضاً، مع انخفاض المعدل السنوي إلى 4.3% في سبتمبر، وهو أدنى مستوى له منذ عامين، بعد أن بلغ 6.4% في أغسطس.

يقدم مهرجان“أكتوبر فيست” للعام الحالي دليلاً على المزاج المشرق، فقد حضر قرابة الـ3.4 مليون شخص المهرجان، أي أكثر بـ100 ألف شخص عما كان عليه في عام 2019، عندما أنفق الزوار مبلغًا هائلاً قدره 1.25 مليار يورو على المشروبات والطعام وجولات الملاهي.

يذكر أن المهرجان اجتذب مليون زائر في عطلة نهاية الأسبوع الأولى، مقارنة بـ700 ألف فقط خلال العام الماضي.