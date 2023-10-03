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المركزى: الودائع بالعملة الأجنبية للحكومة تنخفض مليار دولار خلال أبريل

10/3/2023 3:06:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) شفيع: قد لا يتعلق الأمر بالتوسع فى الإنفاق ولكن لتلبية التزامات

انخفضت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية خلال أبريل الماضى نحو مليار دولار لتصل إلى 10.7 مليار دولار مقابل 11.7 مليار دولار بنهاية أبريل، وهو أول انخفاض منذ أغسطس 2022، بحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزى.

فى الوقت نفسه، نمت الودائع 4% مقارنة بمستوياتها فى أبريل 2022 حينما سجلت 10.4 مليار دولار.

واستبعد مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أونلاين، أن يكون التراجع سببه استثمارات الحكومة فى مشاريع قومية، أو أى نوع من أنواع الإنفاق بشكل عام، فى ظل توصيات صندوق النقد بضرورة الحد من الإنفاق الاستثمارى للحكومة.

ورجح أن يكون السبب تلبية التزامات حكومية، أو للإفراج عن بضائع فى الموانئ لتعزيز نشاط التجارة والاستيراد والتصدير.

ووفقًا لبيانات البنك المركزى، ارتفعت ودائع القطاع المصرفى 92.8 مليار جنيه خلال أبريل لتسجل تسعة تريليونات و308 مليارات جنيه، مقابل نحو 9 تريليونات و216 مليار جنيه بنهاية مارس.

وارتفعت الودائع الحكومية لتصل إلى 2 تريليون و104 مليارات جنيه بنهاية أبريل 2023، مقابل 2 تريليون و50 مليار جنيه بنهاية مارس من العام نفسه، بدعم من ارتفاع الودائع بالعملة المحلية إلى تريليون و773 مليار جنيه مقابل تريليون و688 مليار جنيه بنهاية مارس.

وبالنسبة للودائع غير الحكومية فقد ارتفعت بنحو 38.4 مليار جنيه على أساس شهرى، لتصل إلى 7 تريليونات و203 مليارات جنيه بنهاية أبريل مقابل7 تريليونات و165 مليار جنيه بنهاية مارس.

وجاء الارتفاع مدعومًا بنمو حجم الودائع بالعملة الأجنبية بنحو 39.3 مليار جنيه، لتسجل 1.56 تريليون جنيه (50.7 مليار دولار) بنهاية أبريل مقابل 1.52 تريليون جنيه تعادل 49.5 مليار دولار بنهاية مارس.

بينما تراجعت الودائع بالعملة المحلية غير الحكومية بشكل طفيف بحوالى 931 مليون جنيه، لتسجل 5.634 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 5.635 تريليون بنهاية مارس من العام نفسه.

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