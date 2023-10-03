34.9 مليون طن حجم إنتاج 9 شركات تكرير بترول مصرية العام المالى الماضى





أنتجت 9 شركات لتكرير البترول نحو 34.9 مليون طن خلال العام المالى الماضى، بحسب بيانات رصدتها“البورصة” من نتائج أعمال الشركات.

ووفق بيانات الجمعيات العمومية لاعتماد نتائج أعمال شركات التكرير عن العام المالى الماضى، كان إنتاج مصافى شركة القاهرة لتكرير البترول الأكبر بنحو 8.4 مليون طن، يليها الإسكندرية للبترول بنحو 4.8 مليون طن، وبفارق طفيف حلت شركة المصرية للتكرير فى المركز الثالث بإنتاج 4.7 مليون طن.

وأنتجت شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول“ميدور” نحو 4 ملايين طن، وشركة أسيوط لتكرير البترول نحو 3.3 مليون طن، والعامرية للتكرير 3.2 مليون طن، وشركة النصر للبترول نحو 2.4 مليون طن، وشركة السويس لتصنيع البترول نحو 2.2 مليون طن.

وانتجت شركة“أنربك” 30% من استهلاك مصر من البنزين 92 و95 بواقع 1.9 مليون طن بزيادة 130 ألف طن عن العام المالى الماضى، فيما بلغ إنتاج مجمعى السولار والزيوت التابعين لـ”أموك” نحو 1.43 مليون طن.

وبلغ متوسط إنتاج مصافى التكرير خلال العام المالى الماضى نحو 629 ألف برميل يوميًا خلال العام المالى الماضى فيما ارتفع متوسط القدرات التكريرية إلى 825 ألف برميل يوميًا مقابل 795 ألف برميل يوميًا بنهاية يونيو 2022، وفق إحصائيات شركة بريتيش بتروليوم.

وبعد تشغيل توسعات مصفاة ميدور ستصل القدرات التكريرية لمصر إلى 876 ألف برميل يوميًا بحسب تقديرات“فيتش سوليوشنز” التى نقلها مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

ووفق بيانات وزارة البترول فإن الحكومة تمتلك 7 مصافى، بخلاف 5 شركات استثمارية هى“أموك”، والمصرية لتكرير البترول، وشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك)، وشركة أسبك –“الإسكندرية للمنتجات البترولية”، وشركة“إيلاب”.

وتستحوذ شركات الإسكندرية على 39.5% من جملة السعات التكريرية، وشركات السويس على 25.6%، والقاهرة للتكرير على 20%، بحسب بيان لوزارة البترول.

وقبل يومين أعلن مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن مصر ستتوقف عن استيراد البنزين والسولار، مع استمرارها فى استيراد الزيت الخام.

أوضح أن الهدف ترشيد فاتورة الاستيراد، التى تبلغ فى المتوسط 8.7 مليار دولار سنويًا وارتفعت بشكل استثنائى إلى 13.5 مليار دولار فى العام المالى 2021-2022 متأثرة بارتفاع الأسعار العالمية عقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وكشف مدبولى أن تلك الخطوة تأتى بدعم من زيادة الاستثمارات فى قطاع التكرير ضمن خطة بدأت عام 2016، وتم من خلالها إضافة 8 مشروعات جديدة بتكلفة 5 مليارات دولار عززت الإنتاج بنحو 5 ملايين طن وأبرزها توسعات شركة الإسكندرية للبترول، ومجمع إنتاج البنزين بأسيوط.

وذكر أنه يجرى تنفيذ مشروعات بقيمة 7.5 مليار دولار بينها توسعات مصفاة ميدور، التى وجهت 90% من إنتاجها مؤخرًا للسوق المحلى لتغطية 17% من استهلاك السولار والبنزين، وتستهدف رفع طاقتها الإنتاجية 60% إلى 160 ألف برميل يوميًا.

كما شملت المشروعات مجمع إنتاج السولار بأسيوط البالغ استثماراته 2.9 مليار دولار، والذى يهدف إلى إنشاء مجمع لتحويل المازوت منخفض القيمة بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنوياً، إلى منتجات بترولية عالية الجودة سواء سولار أو بنزين عالى الأوكتان، أو البوتاجاز.

وتأتى تلك الاستثمارات بخلاف مجمع البتروكيماويات الذى تنفذه شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات الحكومية بتكلفة استثمارية 7.5 مليار دولار، ومجمع“أنكور بينيتويت” والذى تنفذه شركة أنكوراج إنفستمنت بتكلفة 2.5 مليار دولار.

وتجرى عدد من المصافى القائمة تحديثات بهدف زيادة الإنتاج أو استدامة المعدلات الحالية، وبينها توسعات مصفاة السويس لتصنيع البترول، وإنشاء مجمع تقطير خام في مصفاة أسيوط للتكرير بطاقة انتاجية قدرها 5 ملايين طن سنوياً، ومشروع استرجاع الغازات الملحق بها وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية عالية القيمة الاقتصادية سولار وبنزين وبوتاجاز.

وتنفذ مصفاة النصر للبترول مشروع تقطير المتكثفات، واسترجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز بطاقة تغذية 2.1 مليون طن سنوياً من المتكثفات، وذلك لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة.