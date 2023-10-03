مصادر: مدفوعات الكهرباء لـالبترول عن الوقود لا تتجاوز 1.3 مليار جنيه شهرياً

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن المبالغ التى تدفعها الشركة القابضة للكهرباء شهريا إلى وزارة البترول من مسحوبات الوقود اللازم لمحطات الوقود تتراوح بين 800 مليون جنيه إلى 1.3 مليار جنيه.

أضافت المصادر أن هذه المبالغ ليست القيمة الكاملة للمسحوبات ولكنها جزء منها، وهذا يفاقم من مديونية الكهرباء المتراكمة عليها، ورفضت المصادر الإفصاح عن القيمة الإجمالية لمديونياتها وأكدت أنها بمليارات الجنيهات.

وذكرت المصادر، إن هناك اتفاقا سابقا قبل قرار تثبيت أسعار الكهرباء حتى شهر يناير المقبل، كان يقضى بزيادة مدفوعات وزارة الكهرباء الشهرية إلى وزارة البترول بنحو 2.5 مليار جنيه، ولكن هذا لم يتحقق بسبب عدم تحريك أسعار الكهرباء.

أوضحت المصادر، أن الحكومة تدعم أسعار الكهرباء من خلال تقديم مخصصات مالية للشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة لتتمكن من استكمال أعمالها وتدعيم وتقوية الشبكات والتغذية الكهربائية، وأيضا من خلال الحصول على وقود مدعوم من الدولة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء التقليدية.

وأضافت المصادر، أنه طوال السنوات الماضية كانت هناك فجوة كبيرة بين سعر إنتاج وبيع الكيلووات ساعة المنتج من الكهرباء خاصة وأن الكهرباء تعتمد على قرابة 85% من احتياجاتها على المحطات العاملة بالوقود التقليدى، مما استدعى الدولة للتدخل وإقرار برنامج هيكلة لأسعار الكهرباء ورفع الدعم تدريجياً عن أسعار الكهرباء.

وأكدت المصادر، أن الحكومة تقدم مخصصات مالية إلى وزارة الكهرباء لمجابهة الفرق بين سعر تكلفة إنتاج الكيلووات وسعر البيع، بالإضافة إلى المخصصات المدرجة لدعم المواد البترولية.

وقالت المصادر أن ما يجرى حالياً ويتم العمل به لحين رفع الدعم بالكامل عن أسعار الكهرباء، هو أن يدفع كثيفى الاستهلاك قيمة أعلى من المفروضة عليهم لدعم الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل فيما يعرف بـ”الدعم التبادلى”، رغم أن الدولة أعلنت عن رفع الدعم بالكامل عن أسعار الكهرباء فى عام 2025، إلا أن الدعم التبادلى”من كثيفى الاستهلاك إلى الأكثر احتياجا” سيظل مستمراً لعدم تحميل المواطنين الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل أعباء.