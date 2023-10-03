((قسطلى)) تخطط لإصدار سندات توريق بـ150 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت مصادر لـ((البورصة))، عن أن شركة قسطلى للتمويل العقارى والاستهلاكى تعتزم إصدار سندات توريق بقيمة 150 مليون جنيه.
وأضافت المصادر أن الشركة فى انتظار الموافقة النهائية على الإصدار من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لإتمامه خلال الأسبوع المقبل، بهدف التوسع فى منح التمويلات بعد تعديل غرض الشركة.
وفى أكتوبر من العام السابق، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 1757 عام 2022، بشأن الموافقة من حيث المبدأ على تعديل غرض شركة قسطلى للإستثمار العقارى ليصبح غرضها متمثلاً فى مجال نشاطى التمويل العقارى والتمويل الاستهلاكى.
وتم اتخاذ القرار بعد الموافقة على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (61) لعام 2009، بشأن شروط منح الموافقة المبدئية على تأسيس الشركات العاملة فى مجال التمويل العقاري، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (56) لعام 2020، بشأن شروط وضوابط التاسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى.
ويتضمن القرار الموافقة على الطلب المقدم من الشركة للحصول على موافقة الهيئة من حيث المبدأ على استكمال إجراءات تعديل غرض الشركة مع الجهة الإدارية المختصة ليصبح غرضها متمثلاً فى مجال نشاطى التمويل العقارى والتمويل الاستهلاكى.
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