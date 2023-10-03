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((قسطلى)) تخطط لإصدار سندات توريق بـ150 مليون جنيه

10/3/2023 3:06:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت مصادر لـ((البورصة))، عن أن شركة قسطلى للتمويل العقارى والاستهلاكى تعتزم إصدار سندات توريق بقيمة 150 مليون جنيه.

وأضافت المصادر أن الشركة فى انتظار الموافقة النهائية على الإصدار من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لإتمامه خلال الأسبوع المقبل، بهدف التوسع فى منح التمويلات بعد تعديل غرض الشركة.

وفى أكتوبر من العام السابق، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 1757 عام 2022، بشأن الموافقة من حيث المبدأ على تعديل غرض شركة قسطلى للإستثمار العقارى ليصبح غرضها متمثلاً فى مجال نشاطى التمويل العقارى والتمويل الاستهلاكى.

وتم اتخاذ القرار بعد الموافقة على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (61) لعام 2009، بشأن شروط منح الموافقة المبدئية على تأسيس الشركات العاملة فى مجال التمويل العقاري، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (56) لعام 2020، بشأن شروط وضوابط التاسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى.

ويتضمن القرار الموافقة على الطلب المقدم من الشركة للحصول على موافقة الهيئة من حيث المبدأ على استكمال إجراءات تعديل غرض الشركة مع الجهة الإدارية المختصة ليصبح غرضها متمثلاً فى مجال نشاطى التمويل العقارى والتمويل الاستهلاكى.

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