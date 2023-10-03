تكنو سيدز للبذور تستهدف مضاعفة المبيعات إلى 1500 طن سنويًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محمود حمودة، الرئيس التنفيذى لشركة“تكنو سيدز” لتكنولوجيا البذور والتنمية الزراعية، إن الشركة تستهدف مضاعفة مبيعاتها خلال العام الحالى إلى 1500 طن مقابل 750 طنا الموسم الماضى. أوضح أن تحقيق المستهدف سيأتى دعما من الخطة التى تنفذها الشركة خلال العام، لتلبية احتياجات السوقين المحلى والعالمى. وكشف أن الشركة تستحوذ على 10% من سوق الذرة المحلى، وصدرت 100 طن من بذور الذرة بأنوعها خلال العام الماضى، وتستهدف تصدير 300 طن خلال العام الحالى بعد زيادة الطلب الخارجى على المنتج، وفتح أسواق جديدة. وأشار إلى أن الصادرات تستحوذ على 20% من إجمالى إنتاج الشركة، إذ تصدر منتجاتها لعشر دول على مستوى الشرق الأوسط، عربية وأجنبية، بينها الجزائر وسوريا والعراق وليبيا وغيرها كما تصدر لباكستان البرسيم البلدى. أشار إلى أن المُزارع يعد أفضل مسوق للمنتج بعد تجربته الجيده معه، ما يجعل الطلب المتزايد بفضل جودة المنتج وانتاجيته العالية التى تزيد من شريحة مستخدميه. وتأسست شركة تكنو سيدز لتكنولجيا البذور والتنمية الزراعية فى بداية التسعينات وبدأت نشاط عملها فى إنتاج الذرة الشامية حتى استقطبت سلالات ذرة من الخارج وطورتها واستخرجت منها الهجين وأنواع عديدة من أصناف الذرة. وتوسعت الشركة عام 2017 فى إنتاجها من خلال الاستفادة من مبادرات 5% للبنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحينها بدأت فى الحصول تمويلاتها من البنك الأهلى المصرى حتى الآن سواء لتمويل توسعات إنتاج أوغيرها فضلًا عن شراكة مستثمرين استراتيجيين.
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