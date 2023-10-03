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تكنو سيدز للبذور تستهدف مضاعفة المبيعات إلى 1500 طن سنويًا

10/3/2023 3:06:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال محمود حمودة، الرئيس التنفيذى لشركة“تكنو سيدز” لتكنولوجيا البذور والتنمية الزراعية، إن الشركة تستهدف مضاعفة مبيعاتها خلال العام الحالى إلى 1500 طن مقابل 750 طنا الموسم الماضى. أوضح أن تحقيق المستهدف سيأتى دعما من الخطة التى تنفذها الشركة خلال العام، لتلبية احتياجات السوقين المحلى والعالمى. وكشف أن الشركة تستحوذ على 10% من سوق الذرة المحلى، وصدرت 100 طن من بذور الذرة بأنوعها خلال العام الماضى، وتستهدف تصدير 300 طن خلال العام الحالى بعد زيادة الطلب الخارجى على المنتج، وفتح أسواق جديدة. وأشار إلى أن الصادرات تستحوذ على 20% من إجمالى إنتاج الشركة، إذ تصدر منتجاتها لعشر دول على مستوى الشرق الأوسط، عربية وأجنبية، بينها الجزائر وسوريا والعراق وليبيا وغيرها كما تصدر لباكستان البرسيم البلدى. أشار إلى أن المُزارع يعد أفضل مسوق للمنتج بعد تجربته الجيده معه، ما يجعل الطلب المتزايد بفضل جودة المنتج وانتاجيته العالية التى تزيد من شريحة مستخدميه. وتأسست شركة تكنو سيدز لتكنولجيا البذور والتنمية الزراعية فى بداية التسعينات وبدأت نشاط عملها فى إنتاج الذرة الشامية حتى استقطبت سلالات ذرة من الخارج وطورتها واستخرجت منها الهجين وأنواع عديدة من أصناف الذرة. وتوسعت الشركة عام 2017 فى إنتاجها من خلال الاستفادة من مبادرات 5% للبنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحينها بدأت فى الحصول تمويلاتها من البنك الأهلى المصرى حتى الآن سواء لتمويل توسعات إنتاج أوغيرها فضلًا عن شراكة مستثمرين استراتيجيين.

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