((الربوة)) للتصنيع الغذائى تستثمر 5 ملايين جنيه لتصنيع المخلل والتوابل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة الربوة للاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائى ضخ استثمارات بقيمة 5 ملايين جنيه لتصنيع المخلل والتوابل لتعظيم القيمة المضافة على منتجات الشركة.
قال جابر بركات، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة ستمول التوسعات الحالية من خلال إعادة تدوير أرباح السنوات الماضية، ومن المرتقب أن تصدر المنتجات الجديدة إلى السوق الخليجى وعدد من الدول العربية التى تفضل هذه الأنواع.
أضاف لـ”البورصة” أن الشركة تعاقدت على شراء خطوط التصنيع ومن المستهدف التشغيل بداية نوفمبر المقبل.
ذكر أن التوسعات الجديدة للشركة سترفع الحصة التصديرية إلى 100 طن بنهاية العام الجارى، ومن المتوقع أن تتضاعف تلك الكمية بنهاية العام المقبل بدعم من التوسعات الجديدة للشركة.
وبدأت شركة الربوة لصناعة المنتجات الغذائية عملها فى السوق المصرى عام 2012 بحجم استثمار 20 ألف جنيه وصلت إلى 30 مليون جنيه حاليًا، وتتخصص الشركة فى إنتاج زيت الزيتون وعسل النحل وورق العنب المعلب.
وتصدر الشركة 70% من إجمالى حجم الصادرات إلى الدول العربية أبرزها الإمارات والسعودية والأردن، بينما نصيب الدول الأفريقية 30% من الحصة التصديرية وفى المقدمة كينيا و الكاميرون.
وتخطط“الربوة” لفتح أسواق تصديرية جديدة مع بداية العام المقبل فى أوروبا وأمريكا، ويتصدر ورق العنب المعلب قائمة أبرز صادرات الشركة حيث يصل حجم تصديره للخارج لـ 20 طنا شهريًا.
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