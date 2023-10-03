((الربوة)) للتصنيع الغذائى تستثمر 5 ملايين جنيه لتصنيع المخلل والتوابل

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة الربوة للاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائى ضخ استثمارات بقيمة 5 ملايين جنيه لتصنيع المخلل والتوابل لتعظيم القيمة المضافة على منتجات الشركة.

قال جابر بركات، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة ستمول التوسعات الحالية من خلال إعادة تدوير أرباح السنوات الماضية، ومن المرتقب أن تصدر المنتجات الجديدة إلى السوق الخليجى وعدد من الدول العربية التى تفضل هذه الأنواع.

أضاف لـ”البورصة” أن الشركة تعاقدت على شراء خطوط التصنيع ومن المستهدف التشغيل بداية نوفمبر المقبل.

ذكر أن التوسعات الجديدة للشركة سترفع الحصة التصديرية إلى 100 طن بنهاية العام الجارى، ومن المتوقع أن تتضاعف تلك الكمية بنهاية العام المقبل بدعم من التوسعات الجديدة للشركة.

وبدأت شركة الربوة لصناعة المنتجات الغذائية عملها فى السوق المصرى عام 2012 بحجم استثمار 20 ألف جنيه وصلت إلى 30 مليون جنيه حاليًا، وتتخصص الشركة فى إنتاج زيت الزيتون وعسل النحل وورق العنب المعلب.

وتصدر الشركة 70% من إجمالى حجم الصادرات إلى الدول العربية أبرزها الإمارات والسعودية والأردن، بينما نصيب الدول الأفريقية 30% من الحصة التصديرية وفى المقدمة كينيا و الكاميرون.

وتخطط“الربوة” لفتح أسواق تصديرية جديدة مع بداية العام المقبل فى أوروبا وأمريكا، ويتصدر ورق العنب المعلب قائمة أبرز صادرات الشركة حيث يصل حجم تصديره للخارج لـ 20 طنا شهريًا.