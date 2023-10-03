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((الاستثمار)) تدرس إنشاء منطقة صناعية للمستلزمات الطبية بـ ((العاشر))

10/3/2023 3:06:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تدرس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تخصيص منطقة صناعية للمستلزمات الطبية بمدينة العاشر من رمضان، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تعميق الصناعة المحلية.

قالت مصادر لـ”البورصة” إن الهيئة تلقت قائمة بعدد الشركات المستوردة للمستلزمات والأجهزة الطبية ترغب فى إقامة مصانع بالقطاع، ومن المرتقب أن تخصص الدولة منطقة استثمارية تتماشى مع آلية عمله.

قال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن نحو 20 مستوردًا أكدوا على رغبتهم فى التحول من الاستيراد إلى التصنيع المحلى لتفادى ضغوط الدولار الحالية.

أضاف لـ”البورصة” أن الشعبة خاطبت الهيئة العامة للاستثمار لتيسير الإجراءات وتقديم حوافز تيسيرية خاصة بتخصيص الأراضى الصناعية والإعفاءات الضريبية التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا.

أوضح أن الهيئة وعدت بتخصيص منطقة صناعية للقطاع بمدينة العاشر من رمضان ((إنشاء منطقة متخصصة يدعم تطلعات الشركات من جهة ويحل المشكلات التى تواجههم)).

نوه إلى أن القطاع رغم استحواذه على أقل من 1% من الفاتورة الاستيرادية إلا أنه لا يحظى باهتمام رسمى، لذلك فإن مساعدة الحكومة على التوطين يعجل بالوصول إلى ألف مصنع بدلا من 300 مصنع حاليًا.

ذكر أن المنتجات المستهدف تصنيعها محليًا هى المواد الاستهلاكية، والتشخيص، وطب الأسنان، وجراحة العظام، وأدوات مساعدة المرضى.

لفت إلى أن السوق المصرى واعد فى صناعة المستلزمات الطبية مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، نظرًا للزيادة السكانية الكبيرة والذى يعد حالياً الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نوه إلى أن فئة كبار السن فى مصر الأكثر طلباً لخدمات الرعاية الصحية، والأجهزة الطبية، ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على تلك المستلزمات بعد إدراجها على قائمة أولويات المواطنين بعد جائحة كورونا.

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