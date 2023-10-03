صندوق النقد يتوقع معدلات نمو اقتصادي حول 3% في ناميبيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع خبراء صندوق النقد الدولي بلوغ معدلات نمو اقتصادي في ناميبيا حول 3 في المائة خلال العام الجاري والمقبل.
وذكر صندوق النقد في بيان اليوم الاثنين أنه لا تزال معدلات البطالة مرتفعة عند 21 في المائة في الوقت الراهن في البلاد خاصة بين فئة الشباب، فيما توقع الصندوق ارتفاع الاحتياطيات الدولية بالعملات الاجنبية مع تغطية احتياجات التمويل الخارجي إلى حد كبير من الاستثمار الأجنبي المباشر في التعدين والاستكشاف الجاري للنفط والغاز.
واعتبر الصندوق أن البلاد تواجه تحديات التضخم، الذي ارتفع بشكل حاد بسبب ارتفاع أسعار النفط والغذاء، فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود والنقل وتداعيات الجفاف وتغير المناخ على نطاق واسع.
أ ش أ
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