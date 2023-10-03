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صندوق النقد يتوقع معدلات نمو اقتصادي حول 3% في ناميبيا

10/3/2023 3:06:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقع خبراء صندوق النقد الدولي بلوغ معدلات نمو اقتصادي في ناميبيا حول 3 في المائة خلال العام الجاري والمقبل.

وذكر صندوق النقد في بيان اليوم الاثنين أنه لا تزال معدلات البطالة مرتفعة عند 21 في المائة في الوقت الراهن في البلاد خاصة بين فئة الشباب، فيما توقع الصندوق ارتفاع الاحتياطيات الدولية بالعملات الاجنبية مع تغطية احتياجات التمويل الخارجي إلى حد كبير من الاستثمار الأجنبي المباشر في التعدين والاستكشاف الجاري للنفط والغاز.

واعتبر الصندوق أن البلاد تواجه تحديات التضخم، الذي ارتفع بشكل حاد بسبب ارتفاع أسعار النفط والغذاء، فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود والنقل وتداعيات الجفاف وتغير المناخ على نطاق واسع.


أ ش أ

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