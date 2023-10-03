انتيسا سان باولو: تسارع نمو الاقتصاد المصرى خلال 2024 إلى 3.9%

MENAFN - Al-Borsa News) توقعت مجموعة“إنتيسا سان باولو” الإيطالية نمو الاقتصاد المصرى 3.9% خلال 2024 مقابل 3.4% تقديراتها للنمو فى العام الميلادى 2023.

وقالت المجموعة إنها خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصرى خلال 2023 مقارنة بأخر توقعاتها فى يوليو، فى ظل تباطؤ الاستثمارات الحكومية، والتأثيرات السلبية لتكاليف الاقتراض المرتفعة ونقص المواد الخام فى القطاع الصناعى.

أضافت أن النمو على الأرجح سيتحسن العام المقبل، لكنه سيظل دون المتوسط على المدى الطويل، لكن التحسن سيكون بدعم من الأداء القوى للقطاعات الخدمية.

وقالت إن بيئة التضخم المرتفعة ستظل مستمرة فى 2024، ليحول حول 30% فى المتوسط، فى ظل تقلبات سعر الصرف بجانب مخاطر ارتفاع أسعار النفط واضطراب المعروض من القمح، والانسحاب من اتفاقية البحر الأسود.

وتوقعت وصول التضخم بنهاية العام الحالى إلى 39.4% على أن يظل مرتفعًا خلال العام المقبل لينهى 2024 عند 31.3%، وقدر البنك أن سعر الصرف سيصل إلى 38 جنيه للدولار بنهاية 2023 على أن يصل إلى 40 جنيها بنهاية العام المقبل.

وقال البنك إن الودائع قصيرة الأجل سيصل العائد عليها 24.8%، بنهاية 2023 لكنه سينخفض إلى 20% بنهاية العام المقبل.

وذكر أن مصر عليها سداد 13.2 مليار دولار ديونا متوسطة وطويلة الأجل بحسب صندوق النقد، سيتم توفيرها عبر بيع أسهم فى أصول مملوكة للدولة بينها 2.5 مليار دولار تحققت بالفعل.

أضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشر ستكون من بين مصادر التمويل الرئيسية خاصة مع إعلان 3 شركات بترولية خطط لاستثمار 12.6 مليار دولار خلال السنوات المقبل.

ولفت إلى أن طرح سندات مقومة باليوان الصينى، والين اليابانى بقيمة مليار دولار، وعلى الجانب الآخر، فإن عجز الحساب الجارى سيتأثر باتجاهين متباينين هما القفزة فى إيرادات السياحة، وقناة السويس من جهة، واستمرار تسرب التحويلات والإيرادات الدولارية للسوق الموازي من جهة أخرى، فى ظل الحفاظ على سعر الصرف عند المستويات الحالية مع تصاعد الضغوط الاجتماعية وارتفاع تضخم الغذاء إلى 70% على أساس سنوى.

وتوقعت أن يكون تعويم الجنيه بنهاية العام، وحذرت أن تبنى نظام سعر صرف مرنا قد يؤدى لانخفاض الجنيه بأكثر من المتوقع فى السيناريو الأساسى، وأن يصاحب ذلك رفع الفائدة 2% قبل أن يبدأ المركزى خفضها فى النصف الثانى من 2024، بالتزامن مع تخلى الفيدرالى عن سياسته المتشددة.