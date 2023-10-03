10 آلاف جنيه زيادة بأسعار ((شيرى تيجو 8)) المجمعة محليا

MENAFN - Al-Borsa News) حددت شركة جى بى أوتو التابعة لمجموعة ((جى بى كورب)) سعر السيارة ((شيرى تيجو 8)) موديل 2024 ذات الـ 7 مقاعد المجمعة محلياً الفئة الأولى ((كمفورت)) بنحو 990 ألف جنيه، بينما الفئة الثانية ((لوكسرى)) بسعر 1.050 مليون جنيه، بزيادة 10 آلاف جنيه عن السعر السابق.

وفى المقابل استقرت أسعار السيارة ((شيرى تيجو 8)) موديل 2024 ذات الـ 5 مقاعد المجمعة محلياً عن اسعار شهر سبتمبر الماضى، لتباع داخل السوق المحلى عبر فئتين من التجهيزات؛ حيث تسجل الفئة الأولى ((كمفورت)) نحو 960 ألف جنيه، بينما الفئة الثانية ((لوكسرى)) تباع سعر 1.020 مليون جنيه.

وينتمى طراز ((شيرى تيجو 8)) المجمعة محلياً لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ((SUV))، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى ((تيربو))، ينتج قوة 145 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك، كما يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم السيارة ((شيرى تيجو 8)) الجديدة بطول 4700 متر، وعرض 1860 متراً، وارتفاع 1746 متراً، وبصندوق أمتعة خلفى يسع لـ 193 لتراً.