10 آلاف جنيه زيادة بأسعار ((شيرى تيجو 8)) المجمعة محليا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حددت شركة جى بى أوتو التابعة لمجموعة ((جى بى كورب)) سعر السيارة ((شيرى تيجو 8)) موديل 2024 ذات الـ 7 مقاعد المجمعة محلياً الفئة الأولى ((كمفورت)) بنحو 990 ألف جنيه، بينما الفئة الثانية ((لوكسرى)) بسعر 1.050 مليون جنيه، بزيادة 10 آلاف جنيه عن السعر السابق.
وفى المقابل استقرت أسعار السيارة ((شيرى تيجو 8)) موديل 2024 ذات الـ 5 مقاعد المجمعة محلياً عن اسعار شهر سبتمبر الماضى، لتباع داخل السوق المحلى عبر فئتين من التجهيزات؛ حيث تسجل الفئة الأولى ((كمفورت)) نحو 960 ألف جنيه، بينما الفئة الثانية ((لوكسرى)) تباع سعر 1.020 مليون جنيه.
وينتمى طراز ((شيرى تيجو 8)) المجمعة محلياً لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ((SUV))، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى ((تيربو))، ينتج قوة 145 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك، كما يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
وتقدم السيارة ((شيرى تيجو 8)) الجديدة بطول 4700 متر، وعرض 1860 متراً، وارتفاع 1746 متراً، وبصندوق أمتعة خلفى يسع لـ 193 لتراً.
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