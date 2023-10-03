النقل النهرى ترفض إصدار تراخيص جديدة لحين التقييم الفنى للوحدات النيلية

MENAFN - Al-Borsa News) أوقفت الهيئة العامة للنقل النهرى إصدار تراخيص جديدة أو تجديد رخص قائمة فى الفترة الحالية، إلا بعد خضوع الوحدات النهرية للتقييم الفنى وحصول قائد هذه الوحدات على الدورات التدريبية اللازمة.

وقالت مصادر مطلعة، إن الهيئة اشترطت تجاوز الدورات التدريبية للحصول على الرخصة، خاصة أن هناك حوالى نحو 90% من مالكى تلك الوحدات لا يجيدون القراءة والكتابة فضلا عن إعادة التقييم الفنى للوحدة النيلية.

وأضافت المصادر أن العديد من العاملين بالقطاع من أصحاب الوحدات النيلية أو قائديها لا يستوفون شروط قانون النقل النهرى الجديد، ويصطدمون بذلك عند تجديد الرخص، ما يجعلهم يتوقفون عن العمل بسبب ملاحقة شرطة المسطحات لهم.

وتوقعت المصادر أن يصل عدد العاملين المتوقفة تراخيصهم إلى ما بين 40 و50% من إجمالى العاملين بالمجال خلال أشهر قليلة.

وأوضحت أن القرار الجديد للهيئة يهدد نسبة كبيرة من العاملين بقطاع النقل النهرى بضياع الموسم السياحى، مشيرة إلى ضرورة قيام الهيئة بإصدار تصاريح عمل مؤقتة حتى تستقر رؤية الهيئة كما أن الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها الدولة لا تحتمل توقف العديد من العاملين عن العمل لأجل غير مسمى.