النقل النهرى ترفض إصدار تراخيص جديدة لحين التقييم الفنى للوحدات النيلية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أوقفت الهيئة العامة للنقل النهرى إصدار تراخيص جديدة أو تجديد رخص قائمة فى الفترة الحالية، إلا بعد خضوع الوحدات النهرية للتقييم الفنى وحصول قائد هذه الوحدات على الدورات التدريبية اللازمة.
وقالت مصادر مطلعة، إن الهيئة اشترطت تجاوز الدورات التدريبية للحصول على الرخصة، خاصة أن هناك حوالى نحو 90% من مالكى تلك الوحدات لا يجيدون القراءة والكتابة فضلا عن إعادة التقييم الفنى للوحدة النيلية.
وأضافت المصادر أن العديد من العاملين بالقطاع من أصحاب الوحدات النيلية أو قائديها لا يستوفون شروط قانون النقل النهرى الجديد، ويصطدمون بذلك عند تجديد الرخص، ما يجعلهم يتوقفون عن العمل بسبب ملاحقة شرطة المسطحات لهم.
وتوقعت المصادر أن يصل عدد العاملين المتوقفة تراخيصهم إلى ما بين 40 و50% من إجمالى العاملين بالمجال خلال أشهر قليلة.
وأوضحت أن القرار الجديد للهيئة يهدد نسبة كبيرة من العاملين بقطاع النقل النهرى بضياع الموسم السياحى، مشيرة إلى ضرورة قيام الهيئة بإصدار تصاريح عمل مؤقتة حتى تستقر رؤية الهيئة كما أن الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها الدولة لا تحتمل توقف العديد من العاملين عن العمل لأجل غير مسمى.
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