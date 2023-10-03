هل يجب تسليط الضوء على سوق الأسهم الخاصة الغامضة؟





إن دفع رسوم عالية لحفظ أموالك عدة سنوات، في صناديق أصولها ذات قيمة غير مؤكدة، يبدو وكأنه نقيض لأي خطة مدروسة للاستثمار.

لكن بالنسبة لمديري صناديق رأس المال الخاص – الذين يضعون أموال المستثمرين في الأسهم، والائتمان، والعقارات، وغيرها من الأصول البديلة التي لا يتم تداولها علناً – كان نموذج أعمال مربحاً.

ومع وصول أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية، توافد المستثمرون المؤسسيون على العائدات الأعلى التي تقدمها الأصول الخاصة.

ولكن مع تلويح البنوك المركزية الآن، إلى أن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول، فإن الهيئات التنظيمية تشعر بالقلق بشكل يمكن استيعابه بشأن المخاطر الخفية في القطاع الغامض.

نمت الأصول الخاضعة للإدارة في الصناديق الخاصة على مستوى العالم بأكثر من خمسة أضعاف منذ عام 2008 لتصل إلى نحو 13 تريليون دولار الآن.

وتاريخيا تحقق الأسواق الخاصة عوائد أكبر في المتوسط. لكن البيئة الاقتصادية أصبحت غير مواتية بنسبة كبيرة، ولم تعد التقييمات العالية والتمويل مدعومة بفوائد منخفضة.

وقد تواجه الشركات فى محافظ الصناديق الخاصة الآن ، مزيدا من الصعوبات في الحصول على القروض وتحقيق الأرباح، وسط التباطؤ الاقتصادي.

كما أن التخلف عن سداد القروض، وحرق الأسعار لجمع الأموال، وانخفاض التقييمات، كلها عوامل تشكل مخاطر متزايدة.

ومع ترابط التمويل الخاص مع النظام المالي الأوسع، فإن أي تداعيات قد تكون لها أيضاً آثار واسعة النطاق. وفي الواقع، أعلنت هيئة مراقبة الاستقرار المالي العالمية يوم الجمعة التحقيق في مستوى الرافعة المالية لصناديق التحوط، التي غالباً ما تمتلك أصولاً خاصة.

وتتطلب التقييمات تدقيقًا خاصًا، وعادة ما يتم تقييم الأصول الخاصة على أساس ربع سنوي، ما يعني أن التصحيحات الحادة في السوق تتم متأخرة.

ويتمتع مديرو الصناديق ببعض السلطة التقديرية بشأن تسعير أصولهم لأن ممتلكاتهم لا تخضع للتقلبات اليومية لمعنويات السوق العامة، كما هو الحال مع الأصول المدرجة.

وفي نهاية المطاف، فإن تقييم الشركات الناشئة غير التقليدية يستلزم وجود أحكام تقديرية.

لكن هذا الحيز يمكن أن يحفز مديري الصناديق على تقديم نتائج وردية بشكل مفرط، بما في ذلك من خلال المبالغة في تقدير القيم والتقليل من المخاطر.

وفي حين أنه من غير الواضح مدى انتشار ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أن التقييمات الخاصة كانت مرتفعة بشكل غير واقعي مقارنة بالأصول المدرجة في البورصة.

الصناعة لديها بالفعل قواعد ومعايير معمول بها للتقييمات، إذ تحدد المبادئ التوجيهية الدولية لتقييم الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري أفضل الممارسات.

وتتطلب اللوائح الأوروبية أيضًا إجراء عمليات تدقيق سنوية لمنهجيات التقييم، إلى جانب التقييمات ربع السنوية.

واستجابت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية مؤخراً للمخاوف من خلال إصدار أوامر إلى الصناديق بإجراء إفصاحات أكثر شمولاً لمستثمريها أيضاً.

ومع ذلك، يتعين على الهيئات التنظيمية أن تعمل على تطوير فهم أعمق للمخاطر التي تنطوي عليها أسواق رأس المال الخاص.

ولعل عدم الوضوح بشأن طبيعة ومدى تفحل ممارسات التقييم السيئة يعني أن السلطات بحاجة إلى التأكد من مدى جودة تطبيق المعايير الحالية قبل أن تقرر ما إذا كانت بحاجة إلى تشديد أم لا.

وتبدو الخطط التي وضعتها هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة لمراجعة عمليات إدارة التقييم لمديري الصناديق مرحب بها.

ويرى البعض أن المستثمرين المتمرسين في السوق الخاصة لا يحتاجون إلى الحماية.

ولكن نظرا للعواقب النظامية المحتملة، فإن الدفع نحو قدر أكبر من الشفافية سواء في أسواق رأس المال الخاص، أو عبر القطاع غير المصرفي بشكل أكثر عمومية، يشكل ضرورة أساسية.

وتدعم أسواق رأس المال الخاص النمو الاقتصادي من خلال توفير التمويل طويل الأجل.

ويجب أن تتجنب الجهود المبذولة لتشخيص وتخفيف مخاطر التقييم في القطاع، أن تكون توجيهية بشكل مفرط أو مكلفة بشكل غير ضروري.

وينطوي تسعير الأصول غير المدرجة دائمًا على اختلافات تفسيرية وبعض الاختلاف عن الأسواق العامة.

لكن هذا لا ينبغي أن يمنح مديري الصناديق الحرية في تجاهل الواقع، حتى لو كان التعتيم سمة من سمات الأسواق الخاصة؛ لكن لا ينبغي لها أن تتحول إلى خلل يصيب النظام المالي الأوسع.





أعدته للنشر: أماني رضوان

المصدر: افتتاحية فاينانشيال تايمز