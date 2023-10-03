((دو تريد)) تدمج عمليات السحب والإيداع مع ((تيلدا)) للبطاقات

وقعت منصة دو تريد، التابعة لشركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، اتفاقية شراكة مع شركة تيلدا المتخصصة فى تطوير التطبيقات المالية والتكنولوجية، تستهدف دمج عمليات السحب والإيداع بين الطرفين، على أن يتم البدء فى تقديم الخدمة خلال أيام.

الشراكة فى تعزيز قاعدة العملاء لكل من الشركتين، وتجنب التحويلات المالية التقليدية، والتى تستغرق أكثر من يوم لإتمامها، إذ توفر هذه الشراكة عمليات سحب و إيداع فورية فى حسابات عملاء منصة“دوو”.

قال محمد كشك، الرئيس التنفيذى لمنصة دو تريد، إن المنصة بدأت تفعيل نشاطها شهر سبتمبر الماضى، واستطاعت خلال أقل من شهر جذب نحو من 750 إلى 850 عميلا وتقدم مجموعة من خدمات الاستثمار بالأوراق المالية، وتستهدف شريحة الشباب.

أضاف لـ”البورصة” أن الشركة تضع للمبتدئين فى التداول أهمية خاصة من خلال تسهيل استخدام التطبيق، وتوفير فيديوهات تعليمية، بالإضافة إلى تقديم التطبيق بطرق وخصائص تجذب كافة الشرائح العمرية المتنوعة من العملاء المستهدفين.

ذكر أن“دو تريد” تقدم عقودا فورية للعملاء تستغرق نصف دقيقة، للحصول عليها ثم البدء فى التداول، من خلال تطبيق التليفون المحمول، وصفحات الويب.

أشار الى أن المنصة تقدم عملياتها بعمولات صفرية سواء على الوساطة أو الحفظ، بحد أقصى 250 ألف جنيه للعملية، وبعدها تتحصل على عمولة بقيمة 1.5 فى الألف للسمسرة، ونصف جنيه عمولة حفظ لكل ألف جنيه.

وكشف أن الشركة قامت بالشراكة مع أكثر من 6 جامعات لعقد دورات تدريبية عن الاستثمار فى البورصة، وتشجيعهم لدخول التداول بالأسهم عبر مسابقات بجوائز مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، بجانب منحهم فرص تدريبية فى الشركة.

وقال أحمد صباح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة تيلدا، إن الشركة تحاول أن تشجع صغار المستثمرين، ولذلك لا توجد عمولات على عمليات التحويل من وإلى تطبيق”دو تريد” حتى نهاية العام الجارى.

وأضاف أن“تيلدا” تأسست منذ 14 شهرًا، واستطاعت خلال تلك الفترة أن تقدم بطاقتها إلى 500 ألف عميل، كما تستهدف العملاء من الشباب تحديدًا الفئات العمرية من 16 إلى 30 سنة.

وتابع أن“تيلدا” تعمل على الوصول إلى مليون عميل إضافى بنهاية العام القادم، موضحًا أن الشركة ترى فرصًا كبيرة فى السوق مازالت لم يتم تغطيتها.

وأشار إلى أن بطاقات“تيلدا” يمكن الحصول عليها فوريًا من خلال 45 نقطة بيع موزعة على 10 محافظات فى مدن رئيسية مثل القاهرة، والإسكندرية، والمنصورة، والإسماعيلية.





كتب- فاروق الهلباوى ومرام أشرف