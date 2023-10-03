((دو تريد)) تدمج عمليات السحب والإيداع مع ((تيلدا)) للبطاقات

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشك: المنصة جذبت نحو 800 عميل فى أول شهر لها
وقعت منصة دو تريد، التابعة لشركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، اتفاقية شراكة مع شركة تيلدا المتخصصة فى تطوير التطبيقات المالية والتكنولوجية، تستهدف دمج عمليات السحب والإيداع بين الطرفين، على أن يتم البدء فى تقديم الخدمة خلال أيام.
الشراكة فى تعزيز قاعدة العملاء لكل من الشركتين، وتجنب التحويلات المالية التقليدية، والتى تستغرق أكثر من يوم لإتمامها، إذ توفر هذه الشراكة عمليات سحب و إيداع فورية فى حسابات عملاء منصة“دوو”.
قال محمد كشك، الرئيس التنفيذى لمنصة دو تريد، إن المنصة بدأت تفعيل نشاطها شهر سبتمبر الماضى، واستطاعت خلال أقل من شهر جذب نحو من 750 إلى 850 عميلا وتقدم مجموعة من خدمات الاستثمار بالأوراق المالية، وتستهدف شريحة الشباب.
أضاف لـ”البورصة” أن الشركة تضع للمبتدئين فى التداول أهمية خاصة من خلال تسهيل استخدام التطبيق، وتوفير فيديوهات تعليمية، بالإضافة إلى تقديم التطبيق بطرق وخصائص تجذب كافة الشرائح العمرية المتنوعة من العملاء المستهدفين.
ذكر أن“دو تريد” تقدم عقودا فورية للعملاء تستغرق نصف دقيقة، للحصول عليها ثم البدء فى التداول، من خلال تطبيق التليفون المحمول، وصفحات الويب. صباح: التحويل بين الطرفين سيكون بدون عمولات حتى نهاية العام
أشار الى أن المنصة تقدم عملياتها بعمولات صفرية سواء على الوساطة أو الحفظ، بحد أقصى 250 ألف جنيه للعملية، وبعدها تتحصل على عمولة بقيمة 1.5 فى الألف للسمسرة، ونصف جنيه عمولة حفظ لكل ألف جنيه.
وكشف أن الشركة قامت بالشراكة مع أكثر من 6 جامعات لعقد دورات تدريبية عن الاستثمار فى البورصة، وتشجيعهم لدخول التداول بالأسهم عبر مسابقات بجوائز مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، بجانب منحهم فرص تدريبية فى الشركة.
وقال أحمد صباح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة تيلدا، إن الشركة تحاول أن تشجع صغار المستثمرين، ولذلك لا توجد عمولات على عمليات التحويل من وإلى تطبيق”دو تريد” حتى نهاية العام الجارى.
وأضاف أن“تيلدا” تأسست منذ 14 شهرًا، واستطاعت خلال تلك الفترة أن تقدم بطاقتها إلى 500 ألف عميل، كما تستهدف العملاء من الشباب تحديدًا الفئات العمرية من 16 إلى 30 سنة.
وتابع أن“تيلدا” تعمل على الوصول إلى مليون عميل إضافى بنهاية العام القادم، موضحًا أن الشركة ترى فرصًا كبيرة فى السوق مازالت لم يتم تغطيتها.
وأشار إلى أن بطاقات“تيلدا” يمكن الحصول عليها فوريًا من خلال 45 نقطة بيع موزعة على 10 محافظات فى مدن رئيسية مثل القاهرة، والإسكندرية، والمنصورة، والإسماعيلية.
كتب- فاروق الهلباوى ومرام أشرف
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