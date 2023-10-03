مسؤولة بالفيدرالي تحذر من مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حذرت“ميشيل بومان” عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، من خطورة أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى عكس التقدم المحقق في مواجهة التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
وأوضحت صانعة السياسات خلال تصريحات معدة لمؤتمر صحفي نشرها الفيدرالي على الموقع الرسمي:“أظهرت أحدث قراءة للتضخم استنادًا إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، أن التضخم الإجمالي ارتفع، ويرجع ذلك جزئيًا لزيادة أسعار النفط”.
وقالت“بومان”:“ما زلت على استعداد لدعم رفع سعر الفائدة خلال الاجتماعات القادمة، إذا أشارت البيانات الواردة إلى أن التقدم في مواجهة التضخم قد توقف، أو كان أبطأ من أن يتمكن من تحقيق المستهدف البالغ 2% في الوقت المناسب”.
وأكدت عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، وتوقعت أن تقوم اللجنة برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وإبقائها عند مستوى مقيد لبعض الوقت.
وأبدت“بومان” تحفظًا على المقترحات التنظيمية التي يدرسها الاحتياطي الفيدرالي وغيره من الجهات التنظيمية بشأن البنوك الأمريكية، مشيرة إلى حاجة المنظمين للنظر في مدى ملاءمة النهج الإشرافي للاقتصاد.
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