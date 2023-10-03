مسؤولة بالفيدرالي تحذر من مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم

MENAFN - Al-Borsa News) حذرت“ميشيل بومان” عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، من خطورة أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى عكس التقدم المحقق في مواجهة التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضحت صانعة السياسات خلال تصريحات معدة لمؤتمر صحفي نشرها الفيدرالي على الموقع الرسمي:“أظهرت أحدث قراءة للتضخم استنادًا إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، أن التضخم الإجمالي ارتفع، ويرجع ذلك جزئيًا لزيادة أسعار النفط”.

وقالت“بومان”:“ما زلت على استعداد لدعم رفع سعر الفائدة خلال الاجتماعات القادمة، إذا أشارت البيانات الواردة إلى أن التقدم في مواجهة التضخم قد توقف، أو كان أبطأ من أن يتمكن من تحقيق المستهدف البالغ 2% في الوقت المناسب”.

وأكدت عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، وتوقعت أن تقوم اللجنة برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وإبقائها عند مستوى مقيد لبعض الوقت.

وأبدت“بومان” تحفظًا على المقترحات التنظيمية التي يدرسها الاحتياطي الفيدرالي وغيره من الجهات التنظيمية بشأن البنوك الأمريكية، مشيرة إلى حاجة المنظمين للنظر في مدى ملاءمة النهج الإشرافي للاقتصاد.





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